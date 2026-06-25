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Egy fehér teherautó vagy nyerges vontató halad az úton.
Nyitókép: Unsplash

Több kamiont lehet majd látni vasárnap az utakon

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A Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstopot.

A tárca szombaton 22 órától vasárnap reggel 6 óráig oldja fel a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását, így hétvégén csak vasárnap 6 és 22 óra között lesz érvényben kamionstop. A korlátozás eredetileg szombaton 22 órától vasárnap 22 óráig tartott volna. Az intézkedést

  • a rugalmasabb forgalomszervezés, ezáltal a gépjárművezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása,
  • a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, valamint
  • a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja.

A közlekedőket a következő napokban várható extrém hőség miatt fokozott óvatosságra intik. A tehergépjármű-vezetőknek az javasolják, hogy indulás előtt ellenőrizzék a járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak a szükséges ivóvízről és a pihenőidők betartásáról.

A személygépkocsival közlekedőket szintén arra kéri a minisztérium, hogy hosszabb utazás előtt ellenőrizzék járművüket, vigyenek magukkal elég folyadékot, és lehetőség szerint kerüljék az utazást a legmelegebb időszakban.

A közlemény szerint a nagy meleg a járműveket és a közlekedőket egyaránt megterheli, csökkenhet a koncentráció, nőhet a reakcióidő, ezért indokolt a fokozott figyelem, a türelem és a körültekintés az utakon. Javasolják továbbá indulás előtt a tájékozódást az aktuális forgalmi helyzetről és az esetleges korlátozásokról az utinform.hu oldalon.

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