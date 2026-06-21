Drámai balesetről számot be a rendőrség

Azt írták: nem sokkal éjfél előtt a 77-es főút 11-es kilométerszelvényében, Tótvázsony külterületén két személygépkocsi frontálisan ütközött.
A balesetben ketten a helyszínen meghaltak, további négy ember megsérült – áll a közleményben.
Azt írták: nem sokkal éjfél előtt a 77-es főút 11-es kilométerszelvényében, Tótvázsony külterületén két személygépkocsi frontálisan ütközött.
A balesetben ketten a helyszínen meghaltak, további négy ember megsérült – áll a közleményben.
Svájcban megkezdődtek az amerikai–iráni tárgyalások, amelyek középpontjában a Hormuzi-szoros hajózási biztonsága és az iráni nukleáris program áll, miközben az egyeztetésekre a libanoni feszültség kiéleződése vet árnyékot - írta meg a CNN.
Magyarországon a leghosszabb az átlagos éves áramszüneti időtartam az elemzett európai országok között.
The US disputed Iran's claim the waterway is shut, a move Tehran says was a response to Israeli attacks in Lebanon.