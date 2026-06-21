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Ketten meghaltak egy balesetben szombat éjjel a 77-es főúton Tótvázsonynál – közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság vasárnap hajnalban a Facebook-oldalán.
Nyitókép: Veszprém vármegyei rendőrség/Facebook

Drámai balesetről számot be a rendőrség

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Ketten meghaltak egy balesetben szombat éjjel a 77-es főúton Tótvázsonynál – közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság vasárnap hajnalban a Facebook-oldalán.

Azt írták: nem sokkal éjfél előtt a 77-es főút 11-es kilométerszelvényében, Tótvázsony külterületén két személygépkocsi frontálisan ütközött.

A balesetben ketten a helyszínen meghaltak, további négy ember megsérült – áll a közleményben.

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