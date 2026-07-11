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Extrém közeli kép egy terepjáró mocskos, saras gumiabroncsáról.
Nyitókép: 123ducu/Getty Images

Ha vidéken autózik, erre most nagyon figyeljen

Infostart / MTI

A nyári aratási munkák haladtával az autósok is több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az utakon – közölte az Országos Balesetmegelőzési Bizottság a honlapján.

A kreszvaltozas.hu oldalon azt írták, hogy a gyorsforgalmú utakon ideális esetben nem láthatók ilyen speciális járművek, azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbbrendű utakon az előfordulásuk gyakori.

Megjegyezték, hogy a munkagépek a közutakon lassan haladnak, a megszokott közúti járművekhez képest nagyobb méretűek lehetnek, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet, nagy oldaltávolságot tartva.

Rámutattak, hogy a mezőgazdasági járművel mindenütt lehet közlekedni, ahol azt a KRESZ nem tiltja; a mezőgazdasági munkákra használt lassú járművek óránként maximum 25 kilométer per órás, mezőgazdasági vontatók legfeljebb 40 kilométer per órás sebességgel haladhatnak.

A jelzőfényeknek nem szabad takarásban lenniük, a kombájnokról pedig le kell szerelni a vágóasztalt - tették hozzá.

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