Időjárás: hideg levegő érkezik, mutatjuk, mennyire kell megijedni

Szombaton napos idő várható gomolyfelhőkkel – írja a HungaroMet előrejelzése. Az északkeleti megyékben elszórtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati határ közelében egy-egy zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem lesz. Az északi, északnyugati szél ismét nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű,

de az északkeleti megyékben csak 25, 26 fok körül várható a maximum.

A következő napokban is hazánktól északkeletre örvénylő ciklon hátoldalán időszakosan nedvesebb, hűvösebb levegő érkezik fölénk, emiatt az északkeleti országrészben előfordulhat helyenként zápor, esetleg zivatar. Mindeközben hazánk többi részén száraz, napos, gomolyfelhős idő várható, és napról napra kissé emelkedik a hőmérséklet.