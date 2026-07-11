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Harry herceg, a brit trónörökös másodszülött fia és jegyese, Meghan Markle amerikai színésznő a londoni Kensington-palota kertjében 2017. november 27-én. Károly walesi herceg londoni hivatala, a Clarence House ezen a napon bejelentette, hogy a 33 éves Harry herceg és a 36 esztendős Meghan Markle novemberben eljegyezte egymást. A közlemény szerint az esküvőt 2018 tavaszán tartják.
Nyitókép: MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga

Károly király négy év óta először láthatta Amerikában élő unokáit

Infostart / MTI

Harry herceg és Meghan hercegnő két gyerekével „szigorúan magánjellegű látogatást" tett III. Károly brit királynál.

Több mint négy éve most először láthatta Amerikában élő unokáit a brit uralkodó. A Buckingham-palota péntek esti tájékoztatása szerint Harry sussexi herceg és felesége, Meghan hercegnő a nap folyamán „szigorúan magánjellegű látogatást" tett III. Károly királynál a nyugat-angliai Highgrove-ban lévő királyi rezidencián, és a látogatáson jelen volt a hercegi házaspár két gyermeke, a hétéves Archie és az ötesztendős Lilibet is.

Károly a két unokával legutóbb 2022 júniusában, néhai édesanyja, a nem sokkal később elhunyt II. Erzsébet királynő trónra lépésének 70. évfordulója alkalmából rendezett platinajubileumi ünnepségsorozaton találkozott. Lilibetet az uralkodó – akkor még trónörökösként – abban az évben látta először, és a pénteki látogatás mindössze a második alkalom volt arra, hogy Harry és Meghan kisebbik gyermekével találkozhatott.

Harry az elmúlt években megfordult néhányszor Nagy-Britanniában, és egy-egy alkalommal találkozott édesapjával, de

Meghan és a gyerekek négy éve először léptek brit földre.

Harry herceg, Károly és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia és amerikai felesége 2020 márciusában felhagyott a brit királyi család magas rangú tagjaiként rájuk háruló hivatalos feladatok ellátásával, és első gyermekükkel együtt Kaliforniába költöztek. Kapcsolatuk a családtagokkal – különösen Harry bátyjával, Vilmos trónörökössel és feleségével, Katalin hercegnővel – azóta is állítólag feszült.

A helyzetet tovább rontotta Harry herceg néhány éve megjelent, világszerte hatalmas feltűnést keltő, „Spare" (Tartalék) című könyve, amely meglehetősen kényes, helyenként kifejezetten kínos részleteket tár a nyilvánosság elé a királyi család életéből, és Harry mindezt azóta nem kevésbé kényes, további részleteket felfedő interjúkkal tetézte.

Harry viszonya bátyjával, Vilmos trónörökössel továbbra sem javul; ezt jelzi, hogy a két testvér Harry mostani angliai látogatásán sem találkozik.

Harry ugyanakkor tavaly májusban hosszú interjút adott a BBC televíziónak, elismerve: nagyon sok nézeteltérés volt közte és egyes családtagjai között, és tudja, hogy hozzátartozóinak egy része soha nem fog megbocsátani neki, ő azonban nagyon szeretne kibékülni velük, mivel „semmi értelme a további viaskodásnak”. Hozzátette: nem tudja, hogy édesapjának „mennyi ideje van hátra”.

Az udvar két éve bejelentette, hogy III. Károly királynál daganatos megbetegedést diagnosztizáltak és az uralkodó kezelésben részesül.

A 78. évében járó uralkodó betegségének pontos mibenlétéről azóta sem hangzott el hivatalos tájékoztatás, de a Buckingham-palota időnkénti megnyilatkozásaiból arra lehet következtetni, hogy a gyógykezelés azóta is tart.

Károly ugyanakkor teljeskörűen ellátja államfői feladatait, folyamatosan megjelenik hivatalos programjain, és az utóbbi hónapokban több hosszú külföldi látogatást is tett; megfordult több más ország mellett Kanadában, Ausztráliában és az Egyesült Államokban is.

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Kezdőlap    Külföld    Károly király négy év óta először láthatta Amerikában élő unokáit

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