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A Magyar Honvédség, a litvániai Siauliai melletti légibázisról felszállt Gripen vadászrepülõgépei repülnek a gyakorló riasztást követõen a litván légtérben 2025. november 12-én. Az elmúlt három és fél hónapban 20 éles, katonai kóddal ALFA riasztást kaptak a magyar légierõ JAS-39C Gripen vadászgépei, amelyek a NATO Baltic Air Policing (BAP) missziójában látják el a balti államok légtérrendészeti feladatait.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Hongkongban hullámokat vet a magyar Gripenek felszállása

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Hongkongban ügy lett abból, hogy magyar NATO-vadászgépek fogták el a nemzeti légitársaság egyik átrepülő utasszállító gépét. Az elsőként említett ok az volt, hogy egy időre „megszűnt a kommunikációs kapcsolat” az utasszállítóval. A hongkongi légügyi hatóságok azonban részletesebb magyarázatot követelnek.

A magyar média úgy tálalta, hogy egy azonosítás nélkül a magyar légtér felé tartó „kínai” gép miatt szálltak fel Gripen harcigépek. Az eset még július 4-én, szombaton történt.

A kérdéses repülő valójában a Cathay Pacific hongkongi légitársaság utasszállítója volt, fedélzetén több mint 300 utassal.

Az incidens oka az volt, hogy a CX257-es járat még a román légtérben „rövid időre elvesztette a kapcsolatot a légiirányítókkal, ami aktiválta a NATO vészhelyzeti riasztását” – ez a Quick Reaction Alert, ami az úgynevezett készenléti géppár felszállását jelenti.

Három nap alatt két NATO QRA-riasztás

A 32-tagú szövetségnek olyan készenléti szinten kell tartani harci gépeket az azonosítatlan repülők kísérésére, hogy azok 15 percen belül fel tudjanak szállni. A két Gripen a kecskeméti reptérről indult útnak és oda tért vissza.

Két nappal korábban egy hasonló, úgynevezett QRA riasztás történt a Norvég-tenger felett, amikor is egy orosz tengeralattjáró-elhárító repült át a Prince of Wales brit repülőgéphordozó felett.

A mostani esetről Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter is posztolt még aznap. A miniszter Facebook-bejegyzése szerint a gép még a román légtérben tartózkodva nem vette fel a kapcsolatot a román civil légiirányítással. A határnál ezután az egyik magyar Gripen vizuálisan figyelmeztette „a kínai felségjelű repülőgépet” – ami lehetett például szárnybillegetés – az A350-es Airbus ezt követően felvette a kapcsolatot a légiirányítókkal.

A kontaktus elvesztése során azonnal aktiválják a vészhelyzeti protokollt, mivel felmerül, hogy nemcsak technikai gond, hanem esetleges gépeltérítés lehet a némaság oka. Érdekes módon egy közelmúltbeli tévésorozatban, a Hijackben egy magyar légtéren áthaladó gép magyar származású utaskísérője informálja a hatóságokat a helyzetről.

Ilyenkor nincs költségtérítés

A Londonba tartó hongkongi géppel szerencsére nem történt ilyesmi, de az ügy aggodalmat váltott ki Hongkongban a nagyszámú utas miatt – bár a Cathay Pacific sietett közölni, hogy egy pillanatig sem volt veszélyben a repülő vagy a fedélzeten tartózkodók biztonsága.

A hongkongi Polgári Repülési Hatóság (CAD) most „komoly aggodalmát” fogalmazta meg az eset miatt és egy héten belül részletes jelentés benyújtását rendelte el.

Egyelőre nem világos, hogy a légitársaság eleget tett-e a felszólításnak. A hasonló incidensek meglehetősen költségesek és egyes kommentelők szerint ilyenkor vissza lehetne követelni a költségeket.

A készenléti géppár felszállása azonban nem szolgáltatás, hanem védelmi funkció, és nincs bevett mechanizmus a kártérítésre, ehelyett a költség a védelmi kiadások része. Sem a NATO protokolljában, sem a Chicagói Légügyi Konvencióban nincs vonatkozó paragrafus a költségek visszaköveteléséről.

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