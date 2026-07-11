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Berlin, 2018. február 23.Ed Sheeran brit énekes-dalszerző a Songwriter című film bemutatója alkalmából tartott sajtótájékoztatón a 68. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon 2018. február 23-án. A Sheeran életéről szóló filmet unokatestvére, Murray Cummings rendezte. (MTI/EPA/Clemens Bilan)
Nyitókép: Ed Sheeran brit énekes-dalszerző a Songwriter című film bemutatója alkalmából tartott sajtótájékoztatón a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon 2018. februárjában. A Sheeran életéről szóló filmet unokatestvére, Murray Cummings rendezte. (MTI/EPA/Clemens Bilan)

Ed Sheeran tartott meglepetéskoncertet a háromoroszlánosok táborában

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„Ők mindig jó közönség” – mondta Ed Sheeran, aki zártkörű koncertet adott az angol válogatott világbajnoki főhadiszállásán. A brit énekes ezzel folytatta azt a hagyományát, hogy a jelentősebb nemzetközi tornák idején fellép az angol válogatott meghívására, a csapat táborában.

Az angol válogatott titokban különleges vendéget fogadott edzőtáborában: Ed Sheeran zártkörű koncertet adott a „háromoroszlánosoknak” a nyolcaddöntő és a negyeddöntő közötti szünetben. A csapat olyan felvételeket tett közzé, amelyeken a 35 éves énekes az őt figyelmesen hallgató játékosoknak énekel.

„Elmentem énekelni az angol srácoknak az edzőtáborukba – írta a brit sztár az Instagramon. – Már korábbi tornákon is csináltam ilyet, és imádom; igazán jófej srácok. Hiszünk Harry Kane-ben – ő egy hős.”

Az angol csapat által közzétett videóban maga Sheeran árulta el, hogy a csapatkapitány Harry Kane kulcsszerepet játszott a hagyomány kialakításában. „2021-ben Harry hívott meg a táborba; találkoztam mindenkivel, és azóta minden tornán meglátogatom őket. Nagyszerű volt. Kellemes kis hagyománnyá vált ez” – mondta Ed Sheeran. Hozzátette: „Ők mindig jó közönség.”

A zenész egy olyan fényképet is megosztott, amelyen a teljes „háromoroszlános” keret körében látható. A halifaxi születésű énekes láthatóan boldog, lelkesedése pedig őszinte; Ipswich Town-szurkolóként igazi futballrajongó.

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