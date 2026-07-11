Ed Sheeran tartott meglepetéskoncertet a háromoroszlánosok táborában

Az angol válogatott titokban különleges vendéget fogadott edzőtáborában: Ed Sheeran zártkörű koncertet adott a „háromoroszlánosoknak” a nyolcaddöntő és a negyeddöntő közötti szünetben. A csapat olyan felvételeket tett közzé, amelyeken a 35 éves énekes az őt figyelmesen hallgató játékosoknak énekel.

„Elmentem énekelni az angol srácoknak az edzőtáborukba – írta a brit sztár az Instagramon. – Már korábbi tornákon is csináltam ilyet, és imádom; igazán jófej srácok. Hiszünk Harry Kane-ben – ő egy hős.”

Az angol csapat által közzétett videóban maga Sheeran árulta el, hogy a csapatkapitány Harry Kane kulcsszerepet játszott a hagyomány kialakításában. „2021-ben Harry hívott meg a táborba; találkoztam mindenkivel, és azóta minden tornán meglátogatom őket. Nagyszerű volt. Kellemes kis hagyománnyá vált ez” – mondta Ed Sheeran. Hozzátette: „Ők mindig jó közönség.”

A zenész egy olyan fényképet is megosztott, amelyen a teljes „háromoroszlános” keret körében látható. A halifaxi születésű énekes láthatóan boldog, lelkesedése pedig őszinte; Ipswich Town-szurkolóként igazi futballrajongó.