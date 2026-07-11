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Nyitókép: microsoft.com

Jön a sokkal durvább „hibakedd” a Windowsnál

Infostart

Nagy növekedés jöhet az egy frissítőcsomagban javított Windows-hibák számában.

A Windows operációs rendszerek havi biztonsági frissítései általában minden hónap második keddjén érkeznek, ez a „patch tuesday”, amire talán a „hibajavító kedd” a legjobb fordítás – írja a hvg.hu összefoglalója.

A frissítésekben biztonsági javítások vannak, gyakran 200 körüli számban is, néha „csak” 100-nál kevesebb biztonsági rést foltoz be a cég. A Microsoft most egy blogbejegyzésben közzétette, hogy a Windows 11 frissítései hamarosan több hibát javíthatnak, mert élesítettek egy AI-alapú rendszert, amely hamarabb szúrja ki a potenciális problémákat. Ez jelentős növekedést hozhat az egy frissítőcsomagban javított hibák számában – hangsúlyozza a cég, hozzátéve: a több frissítés nem hoz majd rosszabb minőségű javításokat. A jövőben akár az AI is szerephez fog jutni a frissítések elkészítésében, de a kódok áttekintését emberek végzik majd.

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