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Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Beavatkozik a kormány a Dunai Vasmű ügyében

Infostart / MTI

Újabb 821 millió forintot biztosít a kormány a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzésére – az erről szóló kormányhatározat pénteken jelent meg a Magyar Közlönyben.

A határozat szerint a kormány továbbra is egyetért azzal, hogy a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzése közérdek.

Ha a szükséges intézkedések finanszírozásának pénzügyi fedezete a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek részéről nem biztosítható és a kötelezettség másra nem hárítható át, az intézkedések teljesítése, illetve azok közszolgáltatási szerződés útján történő finanszírozása az állam feladata.

A kormány felkéri a gazdasági és energetikai minisztert, hogy a rendelkezésre álló forrás megemelésével hosszabbítsa meg a közszolgáltatási szerződést, az államháztartásért felelős minisztert pedig arra, hogy gondoskodjon legfeljebb 821 millió forint biztosításáról.

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