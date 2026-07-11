Beavatkozik a kormány a Dunai Vasmű ügyében

A határozat szerint a kormány továbbra is egyetért azzal, hogy a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzése közérdek.

Ha a szükséges intézkedések finanszírozásának pénzügyi fedezete a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek részéről nem biztosítható és a kötelezettség másra nem hárítható át, az intézkedések teljesítése, illetve azok közszolgáltatási szerződés útján történő finanszírozása az állam feladata.

A kormány felkéri a gazdasági és energetikai minisztert, hogy a rendelkezésre álló forrás megemelésével hosszabbítsa meg a közszolgáltatási szerződést, az államháztartásért felelős minisztert pedig arra, hogy gondoskodjon legfeljebb 821 millió forint biztosításáról.