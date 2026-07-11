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A Vaskupola izraeli légvédelmi rendszer elfogórakétái a Gázai övezetből indított rakétákat semlegesítenek a légtérben, az izraeli Szderót városból fényképezve 2023. október 30-án. A Gázai övezetet irányító Hamász palesztin iszlamista szervezet október 7-én többfrontos támadást indított Izrael ellen, az izraeli légierő azóta támadja a Hamász katonai létesítményeit a palesztinok lakta övezetben. Izraelben több mint 1400 ember életét vesztette, az izraeli válaszcsapások eddig több mint 7500 palesztin halálát okozták a Gázai övezetben.
Nyitókép: MTI/EPA/Hannibal Hanschke

Katar boríthatta a Volkswagen és az Izrael közti nagy üzletet

Infostart / MTI

Katar megvétózott egy Németország és Izrael közötti üzletet, amelynek keretében a Volkswagen egyik németországi gyárában az izraeli Vaskupola légvédelmi rendszerhez gyártottak volna alkatrészeket – jelentette a Maariv című izraeli lap hírportálja német sajtóértesüléseket is idézve.

Az izraeli Rafael védelmi vállalatot érintő megállapodást – amellyel német részről megoldást biztosítottak volna a nehéz helyzetben lévő osnabrücki Volkswagen-gyár alternatív hasznosítására – az állami tulajdonban lévő Katari Befektetési Hatóság (QIA) akadályozta meg, amely a Volkswagen harmadik legnagyobb részvényese. A terv szerint Osnabrückben gyártották volna az izraeli Rafael számára a Vaskupola rendszerhez szükséges alkatrészeket.

Az üzlet meghiúsítása több száz munkahelyet veszélyeztethet a Volkswagen németországi üzemeiben.

A Volkswagen április végén már szándéknyilatkozatot írt alá a Rafaellel, ezt utasították most el a katari részvényesek.

A QIA a Volkswagen szavazati jogainak 17 százaléka, valamint a teljes részvénytőke 10,4 százaléka fölött rendelkezik, és ezért jelentős befolyással bír a vállalat wolfsburgi központjában születő döntésekre.

A katari állami befektetési alap vezérigazgatója, Mohammed Szaif al-Szuvajdi, valamint két korábbi katari kormánytag is tagja a Volkswagen felügyelőbizottságának.

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