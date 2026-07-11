Katar boríthatta a Volkswagen és az Izrael közti nagy üzletet

Az izraeli Rafael védelmi vállalatot érintő megállapodást – amellyel német részről megoldást biztosítottak volna a nehéz helyzetben lévő osnabrücki Volkswagen-gyár alternatív hasznosítására – az állami tulajdonban lévő Katari Befektetési Hatóság (QIA) akadályozta meg, amely a Volkswagen harmadik legnagyobb részvényese. A terv szerint Osnabrückben gyártották volna az izraeli Rafael számára a Vaskupola rendszerhez szükséges alkatrészeket.

Az üzlet meghiúsítása több száz munkahelyet veszélyeztethet a Volkswagen németországi üzemeiben.

A Volkswagen április végén már szándéknyilatkozatot írt alá a Rafaellel, ezt utasították most el a katari részvényesek.

A QIA a Volkswagen szavazati jogainak 17 százaléka, valamint a teljes részvénytőke 10,4 százaléka fölött rendelkezik, és ezért jelentős befolyással bír a vállalat wolfsburgi központjában születő döntésekre.

A katari állami befektetési alap vezérigazgatója, Mohammed Szaif al-Szuvajdi, valamint két korábbi katari kormánytag is tagja a Volkswagen felügyelőbizottságának.