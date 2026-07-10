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Az egykori Pest-Buda mozi elõl áthelyezett, felújított fókás szökõkút az Ecseri úti metróállomás fölötti felújított területen, az újonnan átadott Mester Árpád téren 2026. július 10-én.
Nyitókép: Kovács Márton

Új, felújított teret adtak át a budapesti metrónál a híres fókás szökőkúttal – fotó

Infostart / MTI

Átadták a főváros IX. kerületében az Ecseri úti metróállomás fölötti felújított területet, új nevén a Mester Árpád teret péntek délután. Mindössze egy „autópálya-koncesszor egynapi díjából” elkészült – mondta Vitézy Dávid miniszter az avatón. Ide helyezték át az egykori Pest-Buda mozi elől a helyiek által ismert és szeretett fókás szökőkutat.

Az átadáson Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról beszélt: az ilyen közterek megújítása messze nem lokális kérdés, hanem egész Budapest életminősége szempontjából kulcsfontosságú, hogy az emberek tízezrei által használt csomópontok, közterek milyen minőségűek. Olyan helyek, ahol van kedvünk megállni, találkozni, amire egy jó szívvel gondolunk, vagy olyan helyek, ahol megpróbálunk a létező leggyorsabban átrohanni és a lehető legkevesebb időt tölteni? – vetette fel.

Hozzátette: vannak sikeres köztérmegújítások, mint például a Moszkva tér-Széll Kálmán tér megújítása, de „bőven nincsen elég belőlük”; fontos lenne több ilyen projekt.

Megjegyezte: egy ilyen felújítás nemcsak az itt élőknek hoz életminőség-javulást, de felértékeli a környező ingatlanokat is, és mindössze egy „autópálya-koncesszor egynapi díjából” elkészült. A miniszter szerint fontos foglalkozni az ilyen csomópontokkal, a vasúti- és Volán-pályaudvarok melletti területek megújításával.

Emlékeztetett arra: pénteken született döntés arról, hogy Magyarország megkapja a tízmilliárd eurónyi forrást, amiből elindítják a déli körvasút fejlesztésének újabb ütemét, ennek részeként pedig fontos elővárosi vasúti megálló létesül a Népligetnél, bővítve a térség közlekedési kapcsolatrendszerét, ezért regionális és országos érdek is volt a csomópont megújítása.

Karácsony Gergely főpolgármester arról beszélt, nagyon fontosnak tartja, hogy megújult ez a „nagyon rossz hangulatú” terület, és a felújítással olyan „marasztaló közterület” jött létre, ahol sokan le fognak ülni, és ahol újra lehet építeni a társadalmi kapcsolatokat, „amik fájón hiányoznak a városban”. Mint mondta, a József Attila-lakótelep Budapest egyik legkellemesebb, leginkább az emberekre szabott lakótelepe, az itt élőknek azonban mégis méltatlan kaputérségen kellett áthaladniuk a metróhoz.

Karácsony Gergely méltatta Baranyi Krisztina kerületi polgármestert és csapatát, hogy a nehézségek ellenére megvalósították a beruházást.

Úgy vélte, Budapesten nagyon sok hasonló, elfelejtett közterületnek kellene felébrednie Csipkerózsika-álmából, és reményét fejezte ki, hogy ha együtt tud gondolkodni, működni a kormány, a főváros és a kerületi önkormányzatok, akkor Budapest újabb aranykora következik el.

Baranyi Krisztina, a IX. kerület polgármestere elmondta: a József Attila-lakótelep egy nyomornegyed helyén, az 1950-es években épült Mester Árpád tervei alapján, és a most felújított tér kialakítása rímel Mester Árpád formabontó koncepciójára a sok zöldterülettel, kanyargós utcákkal. A tér azonban a metrómegálló 1980-as átadása óta változatlan formában állt, és az egyik legrosszabb állapotú, legszomorúbb közterület lett Ferencvárosban.

A 3-as metró rekonstrukciója nem járt együtt a tér felújításával, de az önkormányzat 2021-ben döntött arról, saját forrásból újítja meg a területet, ehhez a helyieket is megkérdezték.

Hozzátette: az MSZP-s, DK-s képviselők a fideszesek támogatásával azonban 2023 végén úgy döntöttek, mégsem biztosítják a szükséges pénzt. Az új képviselő-testület 2024-ben úgy döntött, meg kell valósítani a felújítást.

A területen a zöldterület 35 százalékkal, közel 1100 négyzetméterrel nőtt a felújítás során, elültettek több mint 70 fát, 13 ezer cserjét és évelő növényt, és

ide helyezték át az egykori Pest-Buda mozi elől a helyiek által ismert és szeretett fókás szökőkutat.

A téren négy új, egységes kialakítású pavilont építettek hat üzlethelyiséggel és nyilvános mosdóval.

A tér átjárható, kellően szellős, de ki is vonja a használót a nyüzsgésből, leülésre csábítja - jegyezte meg a polgármester. Kihelyeztek 16 padot, 24 kerékpártámaszt, 16 kukát és két esőbeállót a buszmegállóhoz. A téren 44 köztéri lámpa van, és a térfigyelő kamerák belátják a teret. A tér kialakítása nettó 1,3 milliárd forintba került, amit a kerület képviselő-testülete biztosított.

A Fővárosi Közgyűlés májusi ülésén döntött arról, hogy - a képviselő-testület kezdeményezésére - az Ecseri úti metrómegállónál a felszíni rendezés során kialakított tér Mester Árpád várostervező építészmérnök nevét viselje. Mester Árpád 1961-ben Ybl Miklós-díjat kapott az Üllői úti lakótelep (ennek ferencvárosi része a József Attila-lakótelep) városrendezési terveiért, amelyek akkoriban korszerű megoldásaikkal példaértékűnek számítottak. Az Ecseri úti metrómegálló feletti tér a Mester Árpád által tervezett városrész belváros felőli kapuja.

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Kezdőlap    Belföld    Új, felújított teret adtak át a budapesti metrónál a híres fókás szökőkúttal – fotó

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