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Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter (b) és Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója érkezik a Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyére 2026. május 22-én, miután robbanás történt az Olefin 1 üzem újraindítása során. A balesetben egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek.
Nyitókép: MTI/Vajda János

Kapitány István nagyon gazdag

Infostart / MTI

A kormánytagok közül Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter rendelkezik a legnagyobb megtakarítással, értékpapírban és részvényekben.

A kormánytagok közül Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter rendelkezik a legnagyobb megtakarítással, értékpapírban és részvényekben.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek több ingatlanja van: Budapest II. kerületében egy 1112 négyzetméteres beépítetlen terület, Balatongyörökön egy bontandó ház és egy 2233 négyzetméteres zártkert, valamint a spanyolországi Malagában egy 340 négyzetméteres üdülő részbeni tulajdonosa.

Nagy értékű gépkocsiként egy 2013-ban vásárolt Maserati GranTurismót és egy 2023-ban szerzett Tesla Model 3-at tüntetett fel.

Értékpapírszámláin összesen 8,4 millió euró és 58,7 millió forint van, részvényekben 8,74 millió eurót, készpénzben pedig 1 millió forintot tart.

Hitelintézeti számlakövetelése 5,7 millió forint, devizában forintértéken 82,7 millió forint volt, más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés 25,2 millió forint tett ki.

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