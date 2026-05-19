Fontos MÁV-vezető távozásáról döntött Vitézy Dávid

A lap felidézi, hogy Vitézy Dávid pénteken azt mondta az ATV stúdiójában, hogy a MÁV helyzetének áttekintésétől teszi függővé a döntést, hogy szükséges-e strukturális változás az állami vasúttársaság menedzsmentjében.

„Meg fogjuk nézni azokat az ügyeket, amelyek a MÁV-ot érintik, és ennek nyomán fogjuk meghozni azokat a döntéseket, hogy milyen struktúrában történik a MÁV vezetése a jövőben” – fogalmazott a tárcavezető a vasúttársaság vezetőjének jövőjét érintő kérdésre.

Dányi Gábor 2024. január elseje óta töltötte be a posztját, előtte a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökhelyetteseként, a szaktárca és a Miniszterelnökség helyettes államtitkáraként dolgozott, illetve az Építési és Közlekedési Minisztérium miniszteri biztosa, illetve a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. igazgatóságának elnöke volt.