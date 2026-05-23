2015. május 19-én a legrangosabb brit irodalmi elismerés, a Booker-díj londoni átadóján készített kép Krasznahorkai László Kossuth- és József Attila-díjas magyar íróról, aki 2025. október 9-én elnyerte az idei irodalmi Nobel-díjat.
Nyitókép: MTI/AP/Matt Dunham

Hivatalos: Szentendre díszpolgára lesz Krasznahorkai László

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Pest megyei városban csaknem húsz évig élő, alkotó és tanító szerző augusztus 20-án veheti át a díszpolgári címet.

Szentendre polgármestere Facebook-oldalán közölte: díszpolgári címét adományoznak idén Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írónak. Fülöp Zsolt azt írta, Krasznahorkai László kivételes életművének meghatározó fejezete az a csaknem húsz év, amikor Szentendrén élt, alkotott és tanított.

„Krasznahorkai ma is megbecsült része városunk közösségének, ezt jelezte a szövegvilágát bemutató, Minduntalan című kiállítást kísérő hatalmas érdeklődés a Ferenczy Múzeumi Centrumban” – emelte ki a polgármester. Felidézte, hogy emlékezetes volt az az esemény is, ahol pályatársakkal és helyi művészekkel köszöntötték Nobel-díját a Művészetmalomban. Fülöp Zsolt jelezte: mindig szeretettel várják Szentendrén az írót.

A város honlapján közzétett hír szerint Krasznahorkai Lászlót augusztus 20-án tüntetik ki Szentendre város díszpolgári címével. Mint írják, a Szentendrén csaknem húsz évig élő, alkotó és tanító szerző a város közösségének ma is megbecsült tagja.

„Kivételes életművének elismeréseként és a Szentendréhez való kötődésének újabb megerősítéseként díszpolgári címet adományoz a város Krasznahorkai Lászlónak”

– írják a honlapon.

Az író kitüntetéséről május 20-i képviselő-testületi ülésén döntött a város vezetőinek köre, zárt ülés keretében, méghozzá aztért, hogy a kitüntetés meglepetés maradhasson. A protokollt azonban felülírta, hogy a testületi ülés után a Mi Hazánk képviselője, Filó András, aki egyedüliként szavazott Krasznahorkai elismerése ellen, a Facebook-oldalán kiszivárogtatta a döntés hírét – amiről ezek után Fülöp Zsolt polgármestert is megkérdezve a HVG is hírt adott.

Idézik Fülöp Zsolt polgármestert, aki a díjat odaítélő döntésről elmondta: a díszpolgári címmel is azt kívánják elismerni a város közössége nevében, hogy mennyi mindent tett Krasznahorkai László a magyar kultúráért, annak megismertetéséért és a városért. Szentendre figyelmét és megbecsülését fejezi ki az a május végéig látható kiállítás is, amelyet a Városháza Galériában állítottak össze az író életművére reflektáló alkotásokból.

A díszpolgári címet a Pro Urbe emlékéremmel együtt hagyományosan minden év augusztus 20-án, a nemzeti ünnep alkalmából adják át.

Migrációkutató Intézet: folyamatos a migrációs nyomásgyakorlás, de már vannak előremutató eszközök ellene

Az MCC Migrációkutató Intézet elemzője az InfoRádióban arról beszélt, hogy egyre gyakrabban használják az EU-val szemben barátságtalan államok politikai nyomásgyakorló eszközként a bevándorlást, Európa viszont csak lassan és megfontoltan reagál, mert sokkal inkább meg van kötve a keze, mint az autoriter államoknak. Vannak azonban szerinte a kerítéseknél hatékonyabb módszerek is, mint például a „kapuőr államok létrehozása”.
Eloltották a robbanás utáni tüzet a Mol tiszaújvárosi üzemében. Egy kétgyermekes családapa halt meg, ketten súlyosan, heten könnyen megsérültek. Veszélyes anyag nem került a levegőbe – hangzott el a helyszíni sajtótájékoztatón. Kapitány István miniszter szerint a balesetnek nincs kihatása az ország üzemanyagellátására, Hernádi Zsolt Mol-vezér szerint a műanyaggyártás sincs veszélyben.
 

