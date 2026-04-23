2026. április 23. csütörtök
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Chris Ryan/Getty Images

Tagad a békési férfi, akit kislánya halálával vádolnak – megrázó részletek

Infostart / MTI

Nem ismerte be bűnösségét a Gyulai Törvényszék csütörtöki előkészítő ülésén az a békési férfi, akit azzal vádolnak, hogy 2024 szeptemberében meggyilkolta öt hónapos kislányát.

A jelenleg 37 éves békési férfit az ügyészség különös kegyetlenséggel, 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberöléssel vádolja, és életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabására tett indítványt, amelyből a vádlott a legkorábban 25 év után szabadulhatna.

A vádlott nem ismerte be bűnösségét, ám a tárgyalássá átforduló eljárás során önként vallomást kívánt tenni. Ebben

többször ellentmondásba került saját állításaival és a kihallgatások során korábban tett vallomásaival is.

A férfinak 2024. március 24-én születtek meg az ikergyermekei, egy kisfiú és egy kislány. A vádirat szerint 2024. szeptember 10-én este a kisfiút kórházba vitték, mert zihálva vette a levegőt. Az apa – aki asztmás, és részben emiatt, részben pszichés és egyéb egészségi okok miatt le van százalékolva – pedig tartott attól, hogy neki is asztmás problémái vannak. Bár mire a mentők kiérkeztek, a gyermek már jól volt, az anya elment vele a kórházba.

A kislány az apjával maradt, aki saját bevallása szerint is „szinte azonnal” ideges lett, ha a csecsemők sírni kezdtek. A férfi elmondta, hogy depressziós volt, hangulatkezelő gyógyszereket szedett, és aznap különösen ideges volt a szülei néhány hónappal korábban bekövetkezett halála miatt, és azért, mert a kisfiát elvitte a mentő.

A kislány sírására az apa még idegesebb lett. Az nem egyértelmű, hogy dühében először kétszer ledobta az ágyról a gyermeket a földre, majd úgy próbálta az ülni még nem tudó gyereket megnyugtatni, hogy a nyakába vette, ám fejjel a földre ejtette a kislányt, vagy ezek fordított sorrendben történtek, vagy az ágyról le sem dobta ingerültségében a gyermeket.

A kislány azonban a bántalmazás következtében a klinikai halál állapotába került.

Ezt követően a vádlott videofelvételeket küldött a feleségének a gyermek állapotáról, elmondása szerint azt várta, hogy „valaki mondja meg, mit csináljon”, majd mentőt hívott és megkezdte az újraélesztést.

A mentőknek körülbelül egy óra után sikerült újraéleszteniük a csecsemőt, akit a gyulai kórházba szállítottak, ám ott végül

a gyermek oxigénhiányos agykárosodás, heveny agyvizenyő, agykárosodás és egyéb sérülések miatt szeptember 12-én meghalt.

A férfiról – aki magát idegbetegnek mondta, a vádirat szerint érzelmileg labilis személyiségzavarban és visszatérő hangulati depresszióban szenvedett, amely nem érte el a kóros elmeállapot szintjét – kiderült, hogy korábban őt is bántalmazta az édesapja; korábbi kapcsolataiból, három különböző anyától három nagyobb fiúgyermeke született, akiket tanúvallomások szerint szintén bántalmazott.

A férfi erről azt mondta, kiskorukban nem bántotta őket, „csak rápaskolt a fenekükre” időnként, majd arról is beszélt, hogy nagyobb korában mindegyiket bántalmazta. Kitért arra, hogy a feleségét, akitől ikergyermekei születtek, egyszer szintén bántalmazta, többször megpofozta és késsel fenyegette.

Azt is elmondta a tárgyaláson, hogy tízéves kora körül több kóbor kutyát és macskát megfojtott, és körülbelül 14 éves kora óta áll pszichiátriai kezelés alatt; havonta kellett volna gondozásra járnia, de csak 2-3 havonta ment el, a gyógyszereket a háziorvos írta fel neki.

A vádlott kirendelt védőügyvédje tanúként kérte meghallgatni a férfi feleségét.

Az eljárás június első felében folytatódik.

fegyház

életfogytiglani

gyermekgyilkosság

előkészítő ülés

különös kegyetlenség

bűnösség

Tálas Péter az Arénában: ezért lesz Lengyelország a legfontosabb partnere Magyarországnak

Tálas Péter az Arénában: ezért lesz Lengyelország a legfontosabb partnere Magyarországnak

Ha komolyan gondolja a Tisza-kormány, hogy külpolitikája a térségre koncentrál majd, akkor Lengyelországban lehet azt a szövetségest megtalálni, amellyel a regionális érdekérvényesítésért fel lehet lépni – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Tálas Péter, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője.
 

A Tisza-kormány megnyitja az ügynökaktákat

Gálik Zoltán az uniós pénzek megszerzéséről: vannak komoly kockázatok, és az EU rugalmasságára is szükség lesz

Frakcióvezető-helyettes lesz az Országgyűlésben Magyar Péter eddigi kabinetfőnöke

Orbán Viktor hetedik a listán

Végre lebonthatják a főváros legmegosztóbb felüljáróját, mutatjuk a grandiózus terveket

Végre lebonthatják a főváros legmegosztóbb felüljáróját, mutatjuk a grandiózus terveket

Elkészültek a Pesti Fonódó villamoshálózat koncepciótervei, amelyek elfogadásáról hétfőn dönt az illetékes szakbizottság. A Deák tér és a Lehel tér közötti hiányzó szakasz megépítésével átszállásmentes kapcsolat jön létre Észak-Pest és Dél-Buda között - írta Facebook-posztjában Vitézy Dávid. A fejlesztés, amely Karácsony Gergely főpolgármester keddi előadása szerint az esetlegesen újra meginduló EU-forrásoktól remél finanszírozást, nemcsak a közösségi közlekedést gyorsíthatja fel, hanem általa a Bajcsy-Zsilinszky út, a Nyugati tér és a Lehel tér is környezetbarát módon újulhat meg.

Jó hír a devizapiacon: estére erősödött a forint

Jó hír a devizapiacon: estére erősödött a forint

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Trump tells BBC that King's visit could 'absolutely' help repair relations with UK

Trump tells BBC that King's visit could 'absolutely' help repair relations with UK

