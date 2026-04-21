2026. április 21. kedd Konrád
Luxembourg, Luxembourg - Sept. 17, 2024: Sign of the Court of Justice of the European Union (CJEU), the judicial institution of the European Union, in front of the Palais in the Kirchberg district.
Nyitókép: olrat, Getty Images

Jogsértőnek találta a magyar gyermekvédelmi törvényt az EU bírósága

Jogsértőnek találta a pedofilok ellen és a gyermekek védelmében hozott magyar törvényt az Európai Unió Bírósága, mert az megbélyegzi a szexuális kisebbségekhez tartozó embereket. Az EUB kedden hirdetett ítéletet.

A törvény elfogadása után az Európai Bizottság kötelezettségszegés megállapítása iránti kereset indított a luxembourgi székhelyű uniós bíróságon Magyarország ellen.

A bíróság keddi közleményében emlékeztetett, hogy Magyarország a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépés és a gyermekek védelme érdekében különböző jogszabályokat módosított, azonban több ponton megsértette az európai uniós jogot, így a belső piaci szolgáltatásokra vonatkozó előírásokat, az Európai Unió Alapjogi Chartáját és az általános adatvédelmi rendeletet (GDPR).

Az EUB úgy ítélte meg, hogy

a módosítások összeegyeztethetetlenek a nemen és a szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmával.

A törvény azon vonatkozásai, amelyek a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérés, a nem megváltoztatása vagy a homoszexualitás megjelenítésének vagy népszerűsítésének kritériumán alapulnak, azon az előfeltevésen nyugszanak, hogy minden ilyen jellegű megjelenítés vagy népszerűsítés, függetlenül a konkrét tartalomtól, alkalmas arra, hogy sértse a gyerek mindenek felett álló érdekét. Az ilyen megközelítés bizonyos nemi identitások és szexuális irányultságok előnyben részesítését jelenti másokkal szemben, ezáltal megbélyegezve egyeseket – tudatta a szervezet.

Hangsúlyozták azt is, hogy a módosítások megbélyegzik és marginalizálják a nem ciszgender – köztük a transznemű –, vagy nem heteroszexuális személyeket, és kizárólag a nemi identitásuk vagy szexuális irányultságuk alapján károsnak tekintik őket a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésére. A módosító törvény címe ráadásul összekapcsolja őket a pedofil bűnelkövetőkkel, ami erősítheti a megbélyegzést, és gyűlöletkeltő magatartást válthat ki velük szemben – közölte a bíróság.

Az EUB tudatta: a módosítások sértik az alapvető jogokat, ezért nem igazolhatók a Magyarország által hangoztatott célokkal, nevezetesen a gyermek mindenek felett álló érdekének előmozdításával, illetve a szülők azon jogával, hogy gyermekeik számára vallási, világnézeti vagy pedagógiai meggyőződésüknek megfelelő nevelést biztosítsanak.

Magyarország megsértette az emberi méltósághoz való jogot azokkal a rendelkezésekkel, amelyek olyan médiatartalmakra irányulnak, amelyek a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, vagy a homoszexualitást jelenítik meg vagy népszerűsítik.

A rendelkezések olyan összehangolt, diszkriminatív intézkedéscsomagot alkotnak, amely nyilvánvalóan és különösen súlyosan sérti az emberi méltóság, az egyenlőség és az emberi jogok tiszteletben tartásának értékeit – írták.

A változtatások „lényegében tiltják vagy korlátozzák” az olyan tartalmakhoz való hozzáférést, amelyek a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsítik vagy jelenítik meg – állapította meg az EUB.

Az uniós bíróság közölte: a módosítások korlátozzák a médiaszolgáltatók vagy más szolgáltatók azon lehetőségét, hogy olyan tartalmakat fejlesszenek és közvetítsenek, amelyeknek meghatározó eleme a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérés, a nem megváltoztatása vagy a homoszexualitás népszerűsítése, illetve megjelenítése.

A bíróság végezetül megállapította, hogy a magyar jogszabály sérti az adatvédelmi rendeletet, mivel kiterjeszti a hozzáférést a gyermekeket sértő, a nemi élet szabadsága vagy a nemi erkölcs elleni bűncselekményt elkövető személyek azon információihoz, amelyek a bűnügyi nyilvántartásban szerepelnek.

Új Országgyűlés: megvan az egyezség a bizottságokról, sikeres alku várható a veszélyhelyzeti kormányzásról

Egyezség alakult ki a kormányoldal és az ellenzék között a parlamenti bizottsági elnöki, alelnöki és tagi tisztségek megosztásáról, hat bizottságot vezethet majd az ellenzék – közölte Gulyás Gergely leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter újságírókkal, miután kedden a Fidesz–KDNP képviseletében részt vett az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyaláson az Országházban. Bujdosó Andrea, a Tisza jövendő frakcióvezetője konstruktívnak nevezte a tárgyalásokat. Novák Előd szerint eldőlt, hogy a képviselők a Szent Korona előtt tesznek majd esküt.
 

Szívszorító helyzetben magyar nyugdíjasok tömegei – A Tisza-kormányra vár a felzárkóztatásuk

Egy év alatt 16 ezer fővel növekedett az öregségi nyugdíjban részesülők száma, az átlagos nyugdíj összege pedig 7,7%-kal, közel 261 ezer forintra emelkedett, de a saját jogú nyugdíjasok közül 937 ezer főnek nem éri el a havi juttatása a 200 ezer forintos küszöböt – olvasható ki a KSH Helyzetkép idei nyugdíjkiadványából. A nyugdíjasok többsége nő, különösen a legidősebb korcsoportokban látható drasztikus eltolódás a nők javára, eközben a nők nyugdíja folyamatosan távolodik a férfiakétól, mostanra a 15%-ot is meghaladja a nemek közti szakadék. Magyarország területi egyenlőtlenségei is erősen kiütköznek a nyugdíjadatokban: a legjómódúbb (Budaörsi) járásban már 312 ezer forint fölött jár az átlagnyugdíj, míg a sereghajtó (Kisteleki) járásban alig éri el a 196 ezer forintot. Mutatjuk, milyen kiinduló helyzetben veszi át a nyugdíjas társadalom ügyeit Magyar Péter – aki rögtön bőkezű pénzosztást helyezett kilátásba az időseknek.

Drámai figyelmeztetés a magyar kutatótól: ami most elkezdődött, az rosszabb a 2022-es rémálomnál

A Tiszántúlon már most látványosak a hosszan tartó csapadékhiány és a vízhiány következményei - figyelmeztet Jakab Gusztáv ökológus, ELTE-oktató.

Iran warns it has 'new cards on the battlefield' as Pakistan prepares for possible peace talks

Vice-President JD Vance will travel to Pakistan on Tuesday for talks, US media reports, but Iran's president says "deep mistrust" of the US government remains.

2026. április 21. 13:20
Dobrowiecki Péter az uniós pénzek hazahozataláról: Lengyelország a példa rá, hogy nem kell minden elvárást betartani
2026. április 21. 13:08
Őrizetbe vettek egy egri férfit, aki megölhette a feleségét
