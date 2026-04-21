2026. április 21. kedd Konrád
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Fotó: HUMDA
Nyitókép: Kovacs Zsolt/HUMDA

Felszámolási eljárás indult a HUMDA, a győri egyetemi vagyonkezelő alapítvány cége ellen

ELŐZMÉNYEK

Felszámolási eljárás indult a győri Széchenyi István Egyetem vagyonkezelő alapítványának cége, a HUMDA ellen, amelyet eredetileg a motorsport támogatására hoztak létre.

A fizetésképtelenséggel több tízmilliárd forint sorsa válhat bizonytalanná, miközben az új kormány az egyetemi alapítványok megszüntetésére készül – írja a hvg.hu.

A HUMDA Magyar Mobilitásfejlesztési Ügynökség Zrt. egy évvel ezelőtti mérlegbeszámolójában már látszott, hogy az 50 milliárd forintos eszközállományú cég évek óta súlyosan veszteséges, és a vállalat saját tőkéje gyakorlatilag elillant. Úgy tűnik, a helyzet azóta sem változott: a választások másnapján az állami felszámolócég, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. átvette a HUMDA irányítását, és megkezdődött a cég felszámolási eljárása.

A céget még az Innovációs és Technológiai Minisztérium alapította azzal a céllal, hogy az autó- és motorsportban erősítse Magyarország pozícióját, majd az elektromos autók vásárlását ösztönző pályázatok lebonyolításában is részt vett.

Az állami vállalatot Palkovics László, az akkori innovációs és technológiai miniszter révén a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kapta meg 2022-ben – Palkovicsot akkor nevezték ki a vagyonkezelő alapítvány kuratóriumi elnökének – írja a Telex összefoglalója.

A HUMDA-nak két leányvállalata van. Az egyiket, a HUMDA pro Kft.-t már most elérte az anyavállalat fizetésképtelensége, úgyhogy ennek a felszámolása is megkezdődött. A másik, a HUMDA Lab Kft. a hazai autó-motorsport és mobilitási szereplőknek a hatékony együttműködését szolgálná a Széchenyi István Egyetemmel – ez a cég egyelőre tartja magát.

Vagyonelkobzás és szervezett migránsszállítás – határozott álláspontot képvisel Szlovákia
tudósítónktól

Vagyonelkobzás és szervezett migránsszállítás – határozott álláspontot képvisel Szlovákia
Magyar Péter leendő miniszterelnök kedden telefonon egyeztet a szlovák kormányfővel, valamint a szerb elnökkel, Aleksandar Vučićcsal. A politikus ezt a Tisza párt parlamenti frakciójának alakuló ülése után tartott sajtótájékoztatón jelentette be. A készülő egyeztetések közül kiemelt jelentősége lehet a Robert Ficóval folytatott telefonbeszélgetésnek.
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
Von der Leyen bizottsága rábólintott egy tervre, amivel több milliárd eurónyi uniós pénzt hívhat le Magyar Péter

Von der Leyen bizottsága rábólintott egy tervre, amivel több milliárd eurónyi uniós pénzt hívhat le Magyar Péter

Ahogy közeledik a helyreállítási alap forrásainak lehívási határideje, úgy egyre inkább hajlandónak tűnik az Európai Bizottság arra, hogy a program céljainak megfelelő finanszírozási intézményekbe öntse a még felhasználni nem tudott EU-pénzeket. Most éppen Horvátországnak engedélyeztek egy 400 millió eurós kifizetést, de korábban a lengyeleknek is rábólintottak az áthidaló megoldásra, így Magyarországra is időben elérhet a 10 milliárd eurós RRF-keret.

Tízmilliárdok sorsa a tét: csődbe ment a vidéki egyetem vagyonkezelő cége, felszámolás indult

Tízmilliárdok sorsa a tét: csődbe ment a vidéki egyetem vagyonkezelő cége, felszámolás indult

Felszámolási eljárás indult a győri Széchenyi István Egyetem vagyonkezelő alapítványához kötődő HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. ellen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Iran warns it has 'new cards on the battlefield' as Pakistan prepares for possible peace talks

Iran warns it has 'new cards on the battlefield' as Pakistan prepares for possible peace talks

Vice-President JD Vance will travel to Pakistan on Tuesday for talks, US media reports, but Iran's president says "deep mistrust" of the US government remains.

2026. április 21. 10:10
Gyanús lett az ellenőröknek ez a csomagtartó, nem véletlenül
2026. április 21. 09:35
Karácsony Gergely: egy hónap van megegyezni
