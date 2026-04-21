Felszámolási eljárás indult a HUMDA, a győri egyetemi vagyonkezelő alapítvány cége ellen

A fizetésképtelenséggel több tízmilliárd forint sorsa válhat bizonytalanná, miközben az új kormány az egyetemi alapítványok megszüntetésére készül – írja a hvg.hu.

A HUMDA Magyar Mobilitásfejlesztési Ügynökség Zrt. egy évvel ezelőtti mérlegbeszámolójában már látszott, hogy az 50 milliárd forintos eszközállományú cég évek óta súlyosan veszteséges, és a vállalat saját tőkéje gyakorlatilag elillant. Úgy tűnik, a helyzet azóta sem változott: a választások másnapján az állami felszámolócég, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. átvette a HUMDA irányítását, és megkezdődött a cég felszámolási eljárása.

A céget még az Innovációs és Technológiai Minisztérium alapította azzal a céllal, hogy az autó- és motorsportban erősítse Magyarország pozícióját, majd az elektromos autók vásárlását ösztönző pályázatok lebonyolításában is részt vett.

Az állami vállalatot Palkovics László, az akkori innovációs és technológiai miniszter révén a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kapta meg 2022-ben – Palkovicsot akkor nevezték ki a vagyonkezelő alapítvány kuratóriumi elnökének – írja a Telex összefoglalója.

A HUMDA-nak két leányvállalata van. Az egyiket, a HUMDA pro Kft.-t már most elérte az anyavállalat fizetésképtelensége, úgyhogy ennek a felszámolása is megkezdődött. A másik, a HUMDA Lab Kft. a hazai autó-motorsport és mobilitási szereplőknek a hatékony együttműködését szolgálná a Széchenyi István Egyetemmel – ez a cég egyelőre tartja magát.