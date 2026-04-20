2026. április 20. hétfő Tivadar
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, a párt delegációjának vezetõje, leendõ miniszterelnök az Országgyûlés alakuló ülését elõkészítõ tárgyalást követõen tartott sajtótájékoztatón az Országházban 2026. április 17-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

16 tárcával alakulhat meg a Tisza-kormány – hét minisztert már ma bemutatnak

ELŐZMÉNYEK

Magyar Péter a közösségi oldalán adott rövid videós tájékoztatást a párt első frakcióülésről, illetve az ott várható döntésekről. 14.30-kor a Tisza Párt elnöke várhatóan bejelenti az új kormánya hét tárcavezetőjét.

Hétfőn előszór ül össze a Tisza Párt 141 fős országgyűlési frakciója – emlékeztetett bejegyzésében hétfő délelőtt Magyar Péter, jelezve, hogy 1999 óta ez a legerősebb képviselőcsoport. Mint mondta, az erős felhatalmazás óriási felelősséget is jelent egyben.

A mai frakcióülésen hivatalosan is döntenek arról, hogy a Tisza frakcióját Bujdosó Andrea fogja vezetni. Döntenek a Tisza Párt elnökének azon javaslatáról is, hogy az Országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes legyen.

„Andrea és Ágnes jelölése emberi, politikai és szakmai garancia arra, hogy az új Országgyűlés valóban a magyar demokrácia működő színtere lesz, ahogy az eddigiektől eltérően érdemi, szakmai és politikai vitákra kerül majd sor, mindig törekedve arra, hogy a hazánk és honfitársaink számára a legjobb döntések szülessenek” – fogalmazott.

A fentieken túl Magyar Péter ismerteti a frakció tagjaival a Tisza-kormány struktúráját és a már kiválasztott minisztereket. A miniszterelnök mellett várhatóan 16 minisztérium lesz a Tisza-pártban – tette hozzá a leendő kormányfő.

Magyar Péter a frakcióülés utáni sajtótájékoztatón, 14.30-kor bejelenti hét miniszter – köztük a külügyminiszter, a pénzügyminiszter, a gazdasági és energetikaügyi miniszter, az egészségügyi miniszter, a honvédelmi miniszter, az élő környezetért felelő miniszter, valamit az agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelő minisztert – nevét.

A Tisza Párt elnöke azt is közölte, hogy a héten folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat, és várhatóan újabb kormánytagokat fog bemutatni.

Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
 
Meglépte a kormány: van egy ország, amely teljesen leállítja az üzemanyag-importot, megvan az új csodaszer

Indonézia július 1-jétől leállítja a dízelüzemanyag importját, amit pálmaolajat is tartalmazó üzemanyaggal helyettesít - jelentette be Amran Suleiman mezőgazdasági miniszter hétfőn.

Brutális rongálás a tatai tónál: frissen felújított létesítményeket tettek tönkre + Fotók

Újabb károkról számoltak be a tatai Réti VIII-as tónál, ahol több, nemrég felújított elemet is megrongáltak. Az üzemeltetők szerint a helyreállítás a jövő héten kezdődik, de a történtek érzékenyen érintik a területet.

US attacks and seizes Iranian cargo ship, as Iran says 'no decision' yet on joining peace talks

Donald Trump says after the Iranian ship ignored warnings, the US navy "blew a hole" in its engine room. The US has released footage of the attack.

2026. április 20. 10:53
Sokáig zárva lesz a Róbert Károly körút – durva képek a helyszínről
2026. április 20. 10:19
Ez történt Magyarország nyugati határán – fotók
