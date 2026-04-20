16 tárcával alakulhat meg a Tisza-kormány – hét minisztert már ma bemutatnak

Hétfőn előszór ül össze a Tisza Párt 141 fős országgyűlési frakciója – emlékeztetett bejegyzésében hétfő délelőtt Magyar Péter, jelezve, hogy 1999 óta ez a legerősebb képviselőcsoport. Mint mondta, az erős felhatalmazás óriási felelősséget is jelent egyben.

A mai frakcióülésen hivatalosan is döntenek arról, hogy a Tisza frakcióját Bujdosó Andrea fogja vezetni. Döntenek a Tisza Párt elnökének azon javaslatáról is, hogy az Országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes legyen.

„Andrea és Ágnes jelölése emberi, politikai és szakmai garancia arra, hogy az új Országgyűlés valóban a magyar demokrácia működő színtere lesz, ahogy az eddigiektől eltérően érdemi, szakmai és politikai vitákra kerül majd sor, mindig törekedve arra, hogy a hazánk és honfitársaink számára a legjobb döntések szülessenek” – fogalmazott.

A fentieken túl Magyar Péter ismerteti a frakció tagjaival a Tisza-kormány struktúráját és a már kiválasztott minisztereket. A miniszterelnök mellett várhatóan 16 minisztérium lesz a Tisza-pártban – tette hozzá a leendő kormányfő.

Magyar Péter a frakcióülés utáni sajtótájékoztatón, 14.30-kor bejelenti hét miniszter – köztük a külügyminiszter, a pénzügyminiszter, a gazdasági és energetikaügyi miniszter, az egészségügyi miniszter, a honvédelmi miniszter, az élő környezetért felelő miniszter, valamit az agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelő minisztert – nevét.

A Tisza Párt elnöke azt is közölte, hogy a héten folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat, és várhatóan újabb kormánytagokat fog bemutatni.