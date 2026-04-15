Súlyos baleset történt a III. kerületben – ember, autó és épület is sérült

Súlyos közlekedési baleset történt Budapest III. kerületében, ahol egy személyautó gyalogost gázolt, majd az ütközést követően egy fának csapódott, ami további károkat okozott a környezetben – írja a Liner.

A lap információi szerint egy autós elgázolt egy gyalogost, majd fának csapódott a III. kerületi Ezüsthegy utcában, a Virág utca és a Donát utca közötti szakaszon. Az ütközés következtében a fa rádőlt egy kapura, ami további veszélyhelyzetet teremtett az érintett ingatlan közelében.

A mentési munkálatok gyorsan megkezdődtek, és a helyszínre érkező egységek azonnal intézkedtek a további kockázatok csökkentése érdekében. A BM Országos Katasztrófavédemi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben csak a vezetője utazott.

A helyszínen nemcsak a tűzoltók dolgoztak, hanem a társhatóságok is, ami a baleset súlyosságát és összetettségét is mutatja.