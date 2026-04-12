Szörnyú autós tragédia a szavazás napján

Csetényi Éva tájékoztatása szerint a balesetben érintett személygépkocsiban egy fiatal férfi vesztette életét, ketten pedig súlyosan sérültek, míg a teherautóban egy ember könnyebben, egy másik súlyosan sérült.

A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére a főutat teljes szélességében lezárták, az Útinform szerint kerülni a főúttal párhuzamos alsóbbrendű úton lehet.

31-es úton

Karambolozott három személyautó a 31-es főút Mende és Gyömrő közötti szakaszán, a 34-es kilométerszelvénynél. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom.

Miskolcon is

Híd korlátjának ütközött egy személyautó Miskolcon, a Csabavezér úton. A Malom utca és a Gárdonyi Géza utca közötti szakaszon történt balesethez mentő is érkezett.