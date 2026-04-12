ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.11
usd:
319.91
bux:
132888.2
2026. április 12. vasárnap
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Összeroncsolódott személygépkocsi Budapesten, a Váci út és a Róbert Károly körút keresztezõdésében lévõ felüljárón 2026. április 11-én. A Göncz Árpád városközpontnál lévõ felüljárón öt autó ütközött, a balesetben az egyik jármû lezuhant a felüljáróról. A helyszínen egy ember életét vesztette, egy másik a kórházba szállítása során hunyt el, négyen megsérültek.
Nyitókép: MTI Fotószerkesztõség/Mihádák Zoltán

Évekre börtönbe kerülhet a Váci úti tragédia okozója

Infostart / MTI

Halált okozó közúti veszélyeztetés megalapozott gyanúja miatt indítványozta a Fővárosi Főügyészség annak a 25 éves török férfinak a letartóztatását, aki péntek este a Váci úti felüljárónál halálos balesetet okozott.

A Fővárosi Főügyészség azt írta, hogy a megalapozott gyanú szerint a férfi pénteken a késő esti órákban Budapest XIII. kerületében, a Váci úton a Róbert Károly körúti kereszteződésben lévő felüljárón jelentős gyorshajtással haladt a Dózsa György út irányába, és szándékosan átlépve a záróvonalat átment a szemközti forgalmi sávba, azért, hogy több, előtte közlekedő járművet megelőzzön.

Ezután a szembejövő forgalom miatt a kocsit jobbra, a külső forgalmi sáv felé kormányozta, miközben egymás után nekiütközött két, vele azonos irányba közlekedő autónak, elveszítette kocsija felett az irányítást és a szemközti sávban összeütközött egy szabályosan érkező személygépkocsival. Utóbbi gépkocsi az ütközés hatására a szalagkorlátot áttörve a felüljáróról lezuhant. A török sofőr ezután még egy autónak nekiment, majd járművét csak a szalagkorlát állította meg.

A baleset miatt a lezuhant kocsi sofőrje a helyszínen meghalt, a török férfi egyik utasa a pedig a kórházban vesztette életét - írták.

Jelezték, hogy a rendőrség a vétkes sofőrt őrizetbe vette és gyanúsítottként hallgatta ki

halált okozó közúti veszélyeztetés bűntette miatt.

A Fővárosi Főügyészség indítványt tett az 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekménnyel gyanúsított férfi letartóztatására, és azt írták, hogy vele szemben csak a legsúlyosabb kényszerintézkedés elrendelése alkalmas a szökés, elrejtőzés veszélyének kiküszöbölésére.

Indoklásul közölték, hogy a gyanúsított a gépjárművel való közlekedése során nagyfokú felelőtlen és szándékos veszélyeztető magatartást tanúsított, amely a személyi körülményeit is figyelembe véve a bűnismétlés veszélyét is megalapozza. A letartóztatás alkalmazása ennek kizárására is szükséges az ügyészség szerint.

Kezdőlap    Belföld    Évekre börtönbe kerülhet a Váci úti tragédia okozója

közlekedés

váci út

baleset halál

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Választás 2026: itt a friss 17 órás eredmény, óriási rekord születik

Választás 2026: itt a friss 17 órás eredmény, óriási rekord születik

Ma reggel elkezdődött a 2026-os országgyűlési választás, ami alapján eldől, ki vezetheti az országot a következő négy évben. A 17 órás részvételi adat rekord magas, ez alapján minden korábbit meghaladó részvétel lehet a választáson, akár 80% feletti is. A szavazás reggel 6-tól 19 óráig tart, kövesd velünk élőben az eseményeket!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Mit tudsz a magyar hungarikumokról, a hazai büszkeségeinkről? Lássuk, szerzel-e 10 pontot!

Kvíz: Mit tudsz a magyar hungarikumokról, a hazai büszkeségeinkről? Lássuk, szerzel-e 10 pontot!

Te mennyire ismered a magyar hagyományokat, kultúrát meghatározó értékeket? Teszteld legújabb kvízünkkel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US to 'blockade' Strait of Hormuz after talks failed over Iran's 'nuclear ambitions'

Trump says US to 'blockade' Strait of Hormuz after talks failed over Iran's 'nuclear ambitions'

The US president's comments come after delegations from Washington and Tehran failed to reach a deal following lengthy talks in Islamabad.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 12. 18:28
Bombariadókkal is próbálkoztak megzavarni a szavazást
2026. április 12. 18:20
Bombafenyegetés miatt szünetelt a szavazás Miskolcon
×
×