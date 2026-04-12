Évekre börtönbe kerülhet a Váci úti tragédia okozója

A Fővárosi Főügyészség azt írta, hogy a megalapozott gyanú szerint a férfi pénteken a késő esti órákban Budapest XIII. kerületében, a Váci úton a Róbert Károly körúti kereszteződésben lévő felüljárón jelentős gyorshajtással haladt a Dózsa György út irányába, és szándékosan átlépve a záróvonalat átment a szemközti forgalmi sávba, azért, hogy több, előtte közlekedő járművet megelőzzön.

Ezután a szembejövő forgalom miatt a kocsit jobbra, a külső forgalmi sáv felé kormányozta, miközben egymás után nekiütközött két, vele azonos irányba közlekedő autónak, elveszítette kocsija felett az irányítást és a szemközti sávban összeütközött egy szabályosan érkező személygépkocsival. Utóbbi gépkocsi az ütközés hatására a szalagkorlátot áttörve a felüljáróról lezuhant. A török sofőr ezután még egy autónak nekiment, majd járművét csak a szalagkorlát állította meg.

A baleset miatt a lezuhant kocsi sofőrje a helyszínen meghalt, a török férfi egyik utasa a pedig a kórházban vesztette életét - írták.

Jelezték, hogy a rendőrség a vétkes sofőrt őrizetbe vette és gyanúsítottként hallgatta ki

halált okozó közúti veszélyeztetés bűntette miatt.

A Fővárosi Főügyészség indítványt tett az 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekménnyel gyanúsított férfi letartóztatására, és azt írták, hogy vele szemben csak a legsúlyosabb kényszerintézkedés elrendelése alkalmas a szökés, elrejtőzés veszélyének kiküszöbölésére.

Indoklásul közölték, hogy a gyanúsított a gépjárművel való közlekedése során nagyfokú felelőtlen és szándékos veszélyeztető magatartást tanúsított, amely a személyi körülményeit is figyelembe véve a bűnismétlés veszélyét is megalapozza. A letartóztatás alkalmazása ennek kizárására is szükséges az ügyészség szerint.