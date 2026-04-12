Hátborzongató videó a Váci úti autós tragédiáról, lassítva is megmutatták az ütközést

A felvételen jól látható, amint a Megyeri híd irányából nagy sebességgel érkező Audi RS7 a felüljáróra hajtva elveszíti stabilitását. A jármű először áttért a szemközti sávba, majd a kormány hirtelen visszarántását követően saját sávjában két autóval is összeütközött. A kontrollálhatatlanul pörgő gépkocsi ezt követően ismét a szemközti oldalra sodródott, ahol nagy erővel egy szabályosan közlekedő Toyota Corollának csapódott - számolt be részletesen a tenyek.hu.

Az ütközés ereje olyan jelentős volt, hogy a vétlen Toyota átszakította a szalagkorlátot és a mélybe zuhant. Másodpercekkel később egy újabb érkező jármű is a roncsoknak rohant.

A helyszínre érkezők drámai pillanatoknak voltak szemtanúi.

„Odamentem az autóhoz,

az anyósülésen ott haldoklott az utas,

de senki nem foglalkozott vele, mert láthatóan mindenki sokkban volt”

– mondta az egyik szemtanú autós, aki elsők között ért a helyszínre segíteni.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság szakértők bevonásával vizsgálja a tragédia pontos körülményeit. Az elsődleges adatok és a videofelvétel elemzése alapján a baleset okozója vélhetően jelentősen túllépte a megengedett sebességet.