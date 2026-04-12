2026. április 12. vasárnap
Összeroncsolódott személygépkocsi Budapesten, a Váci út és a Róbert Károly körút keresztezõdésében lévõ felüljárón 2026. április 10-én, éjfél elõtt. A Göncz Árpád városközpontnál lévõ felüljárón öt autó ütközött, a balesetben az egyik jármû lezuhant a felüljáróról. A helyszínen egy ember életét vesztette, egy másik a kórházba szállítása során hunyt el, négyen megsérültek.
Nyitókép: Mihádák Zoltán

Hátborzongató videó a Váci úti autós tragédiáról, lassítva is megmutatták az ütközést

Infostart

Nyilvánosságra került az a térfigyelő kamera által rögzített videofelvétel, amely rögzítette a péntek késő este történt XIII. kerületi tömegszerencsétlenség pillanatait. A Göncz Árpád városközpont felüljáróján történt ütközéssorozatban két ember veszítette életét.

A felvételen jól látható, amint a Megyeri híd irányából nagy sebességgel érkező Audi RS7 a felüljáróra hajtva elveszíti stabilitását. A jármű először áttért a szemközti sávba, majd a kormány hirtelen visszarántását követően saját sávjában két autóval is összeütközött. A kontrollálhatatlanul pörgő gépkocsi ezt követően ismét a szemközti oldalra sodródott, ahol nagy erővel egy szabályosan közlekedő Toyota Corollának csapódott - számolt be részletesen a tenyek.hu.

Az ütközés ereje olyan jelentős volt, hogy a vétlen Toyota átszakította a szalagkorlátot és a mélybe zuhant. Másodpercekkel később egy újabb érkező jármű is a roncsoknak rohant.

A helyszínre érkezők drámai pillanatoknak voltak szemtanúi.

„Odamentem az autóhoz,

az anyósülésen ott haldoklott az utas,

de senki nem foglalkozott vele, mert láthatóan mindenki sokkban volt”

– mondta az egyik szemtanú autós, aki elsők között ért a helyszínre segíteni.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság szakértők bevonásával vizsgálja a tragédia pontos körülményeit. Az elsődleges adatok és a videofelvétel elemzése alapján a baleset okozója vélhetően jelentősen túllépte a megengedett sebességet.

Választás 2026: megjöttek a 7:00 órás részvételi eredmények

Ma reggel elkezdődött a 2026-os országgyűlési választás, ami alapján eldől, ki vezetheti az országot a következő négy évben. A 7 órás részvételi adat rekord magas, ez alapján akár minden korábbit meghaladó részvétel lehet a választáson, de az első ilyen jelentések még nem tökéletesen irányadók. A szavazás reggel 6-tól 19 óráig tart, kövesd velünk élőben az eseményeket!

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 12.)

US and Iran fail to reach agreement after historic peace talks in Pakistan, Vance says

