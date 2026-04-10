2026. április 10. péntek Zsolt
Nyitókép: naotto1/Getty Images

Túlélte a magyar író a medvetámadást, most elmeséli a pontos részleteket

Infostart

Vida Gábor írt már ilyenekről, most azt tartja különösnek, hogy vele történt meg.

Március 22-én medve támadt a Nyárádmagyarós és Torboszló határában egy elhagyott gyümölcsösnél túrázó Vida Gábor íróra, aki gyógyulása közben az Indexnek tartott tárgyilagosnak tűnő, részletgazdag beszámolót a rettenetes esetről, amely alkartöréssel és mentőhelikopteres szállítással ért véget.

Említése szerint az volt a legszörnyűbb, hogy ő ordított, de bozótból rárontó fiatal, fejlett medve nem.

„Szép, fényes, fekete bundája volt, meg sárga fogai, nem egy tavaszi, kiéhezett állat” – áll a beszámolóban. „Rácsapott a combomra, megkarmolt, elestem, és amire felálltam, már csak a hátát láttam, elfutott. Nem jelzett a támadás előtt.”

Olyan gyorsan történt az egész, hogy az írónak megijedni sem volt ideje.

„Talán oldalra fordultam, ezért a combomat érte az ütés, nem a hasamat. Ha lett volna fegyverem, akkor sem tudtam volna használni.”

Egyedül volt, hívta a 112-t, közben lehaladt 300 métert az útra, hogy gyorsabban segítséget kapjon, közben távcsöve szíjjával kötötte be vérző karját, nyílt törése volt. A fényképezőgépét is hátrahagyta.

Vida Gábor sérülésének gyógyulási ideje 6 hét.

Dicsérte a romániai sürgősségi ellátást.

Írt már ilyenekről, most azt tartja különösnek, hogy vele történt meg.

Erdélyben szerinte bárhol lehet medvével találkozni. Úgy véli, ilyen még az Árpád-korban sem volt, nem tűrték meg a medvét a falvak és a városok közelében, mezőgazdasági területeken.

A medvevita egyébként szerinte süketek párbeszéde. Úgy látja, nem a medvét, a hiúzt, a farkast vagy a kerti zsezsét kell védeni, hanem az egész erdőt.

Mivel az itteni vadonban az ember már évszázadok óta jelen van, adott esetben az egyensúlyt neki kell fenntartani.

Donald Trump: menjetek, és szavazzatok Orbán Viktorra!

Brutális hiány a magyar költségvetésben!

Az idei év első három hónapjában az államháztartás központi alrendszere 3420,4 milliárd forintos hiánnyal zárt.

Megtörte a csendet az amerikai first lady, Melania Trump: kiderült a teljes igazság Jeffrey Epsteinhez fűződő viszonyáról

Jogi lépéseket helyezett kilátásba Melania Trump azokkal szemben, akik azt állítják, hogy személyes kapcsolatban állt Jeffrey Epsteinnel.

Trump says Iran's handling of Hormuz strait is 'not the agreement we have'

