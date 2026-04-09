2026. április 9. csütörtök Erhard
A belga vámhatóságok teherautóról működtetett mobil szkennerrel vizsgálnak át egy tengeri konténert az antwerpeni teherkikötőben 2025. január 9-én, amikor a belga vám- és pénzügyőrség éves sajtótájékoztatón ismerteti az előző év antwerpeni kábítószerfogásainak adatait. A belga rendőrség 2024-ben 128 embert tartóztatott le Antwerpenben kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos bűncselekmények miatt. Az előállítottak közül 98 olyan ember ellen indítottak eljárást, akik a kikötőbe érkező hajókon szállított kábítószerek átvételéért voltak felelősek. Az antwerpeni kikötőben lefoglalt kokain mennyisége a 2024-es évben 44 tonnára esett vissza a 2023-ban feljegyzett 116 tonnához képest.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

Drasztikusan nőhetnek a büntetések a tranzitutakon a választás után

Módosítja a KRESZ-t a kormány a tranzitút-hálózaton közlekedő járművekre vonatkozó előírások módosításával. A jogszabály célja a szigorúbb ellenőrzés és hatékonyabb szabálybetartatás a nemzetközi teherforgalomban, a behajtás tilalmára vonatkozó bírság több százezer forint is lehet.

Márciusban megjelent az a kormány rendelet, amely a tranzitút-hálózaton közlekedő járművekre vonatkozó előírásokat módosítja – emlékeztet a Kisalföld. A rendelet központi eleme, hogy megerősítse a tranzitút-hálózatra vonatkozó előírások betartását. Az április közepétől életbe lépő módosítás elsősorban a jogkövetkezményeket – például a közigazgatási bírságokat – érinti, így a szabályszegések komolyabb következményekkel járhatnak: a büntetés összege akár 400 ezer forint is lehet a Magyar Közlöny szerint.

Ez azt jelenti, hogy

a hatóságok nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy a tranzitforgalomban részt vevő járművek valóban az előírt útvonalakat használják.

A rendelet a korábbi KRESZ-módosításokra hivatkozik, ami szerint a nehéz tehergépkocsik – amelyek nem rendelkeznek magyarországi célállomással – kizárólag a kijelölt tranzitút-hálózatot használhatják. Ez a gyakorlatban főként a 20 tonna feletti, Magyarországon csak áthaladó kamionokat érinti.

A rendelet szerint a KRESZ szabályai pontosításra kerültek a tranzitforgalom kapcsán, változott a közúti közlekedési előéleti pontrendszer végrehajtási rendelete és módosultak a közigazgatási bírságokra vonatkozó szabályok.

Az új szabályok alapján

a tranzitban közlekedő nehéz teherautók nem térhetnek le a kijelölt útvonalakról, a szabályszegések esetén magasabb bírságokra számíthat és a hatóságok hatékonyabban ellenőrizhetik a forgalmat.

Az intézkedés a remények szerint csökkenti a kisebb utak terhelését, mérsékli a zaj- és környezetszennyezést a lakott területeken, illetve javítja a közlekedésbiztonságot. Ugyanakkor a fuvarozói szektor számára szigorúbb feltételeket és kevesebb mozgásteret jelenthet.

Csizmazia Gábor: Európa nehezen érti meg a Trump-féle amerikai logikát az iráni konfliktusban
Lecserélték Szoboszlait, kétgólos hátrányba került Párizsban a Liverpool: 2-0

Egy napot sem bírt ki a tűzszünet, teljes a káosz Irán környékén - Híreink az iráni háborúról csütörtökön

Ez a nem semmi: 600 ezer forintos fizetést kínál hazánk egyik legnagyobb foglalkoztatója, több nyitott pozíció is van, érdemes most lecsapni rájuk

Trump says US forces to stay in place until Iran fully complies with 'real agreement'

