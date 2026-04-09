Drasztikusan nőhetnek a büntetések a tranzitutakon a választás után

Márciusban megjelent az a kormány rendelet, amely a tranzitút-hálózaton közlekedő járművekre vonatkozó előírásokat módosítja – emlékeztet a Kisalföld. A rendelet központi eleme, hogy megerősítse a tranzitút-hálózatra vonatkozó előírások betartását. Az április közepétől életbe lépő módosítás elsősorban a jogkövetkezményeket – például a közigazgatási bírságokat – érinti, így a szabályszegések komolyabb következményekkel járhatnak: a büntetés összege akár 400 ezer forint is lehet a Magyar Közlöny szerint.

Ez azt jelenti, hogy

a hatóságok nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy a tranzitforgalomban részt vevő járművek valóban az előírt útvonalakat használják.

A rendelet a korábbi KRESZ-módosításokra hivatkozik, ami szerint a nehéz tehergépkocsik – amelyek nem rendelkeznek magyarországi célállomással – kizárólag a kijelölt tranzitút-hálózatot használhatják. Ez a gyakorlatban főként a 20 tonna feletti, Magyarországon csak áthaladó kamionokat érinti.

A rendelet szerint a KRESZ szabályai pontosításra kerültek a tranzitforgalom kapcsán, változott a közúti közlekedési előéleti pontrendszer végrehajtási rendelete és módosultak a közigazgatási bírságokra vonatkozó szabályok.

Az új szabályok alapján

a tranzitban közlekedő nehéz teherautók nem térhetnek le a kijelölt útvonalakról, a szabályszegések esetén magasabb bírságokra számíthat és a hatóságok hatékonyabban ellenőrizhetik a forgalmat.

Az intézkedés a remények szerint csökkenti a kisebb utak terhelését, mérsékli a zaj- és környezetszennyezést a lakott területeken, illetve javítja a közlekedésbiztonságot. Ugyanakkor a fuvarozói szektor számára szigorúbb feltételeket és kevesebb mozgásteret jelenthet.