2026. április 9. csütörtök Erhard
Bed in hallway. The concept of working stressful environment
Nyitókép: sudok1/Getty Images

A betegek és az egészségügyi dolgozók is szavazhatnak a kórházakban vasárnap

Infostart / MTI

Ha a kórház a szavazásra jogosult állampolgár lakóhelye szerinti szavazókör területén található, vagy a beteg, dolgozó időben kérte a mozgó urnát, úgy nincs akadálya az intézményben való szavazásnak.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság intézményei biztosítják, hogy 2026. április 12-én, vasárnap minden kórházban ápolt beteg és az őket ellátó egészségügyi dolgozó élhessen szavazati jogával – írja közleményében az OKF.

Minden választásra jogosult állampolgárnak joga van részt venni az országgyűlési képviselők általános választásán. Az Országos Kórházi Főigazgatóság intézményei biztosítják, hogy 2026. április 12-én, vasárnap minden kórházban ápolt beteg és az őket ellátó egészségügyi dolgozó élhessen szavazati jogával.

Az intézmények lehetőséget teremtenek arra, hogy munkavállalóik a szavazás idejére eltávozhassanak munkahelyükről.

A fenntartó és az intézmények a folyamatos betegellátás biztosítása mellett elkötelezettek az iránt, hogy munkatársaik élhessenek demokratikus jogaikkal.

A választójog gyakorlását a kórházban tartózkodó betegek számára a törvény akként biztosítja, hogy a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár mozgó urnát igényelhet, amennyiben mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt.

A beteg abban az esetben kérhet mozgó urnát az őt ellátó fekvőbeteg-gyógyintézetbe, ha a kórház a lakóhelye szerinti szavazókör területén található, vagy ha a beteg az erre irányadó határidőig átjelentkezett.

Az átjelentkezés és a mozgó urna igénylésének részletes szabályai a Nemzeti Választási Iroda honlapján megtalálhatók. A kórházak felkészültek a mozgó urnák fogadására: minden szükséges segítséget megadnak ahhoz, hogy a választásra jogosult betegek választójogukat gyakorolhassák.

„Az alternatív útvonalon történő olajbeszerzés megkezdődött” – Kormányinfó a választások előtt három nappal

„Ha végrehajtanánk az EU követelését, 48 600 forinttal több lenne a családok üzemanyagköltsége, a villany 16 000, a gáz 30 000 ezer forinttal lenne drágább havonta”; hozzányúlt a kormány a stratégiai kőolajtartalékhoz. Gulyás Gergely és Vitályos Eszter a választások előtt utoljára várta a sajtó képviselőit a Karmelitába.
 

Orbán Viktor bejelentést tett a Nemzeti Petícióról

Választás 2026: már 192 ezer levélszavazat érkezett

NVI: ha nagyon szoros a verseny a választás napján, végleges eredmény csak a következő hétvégén lehet

A betegek és az egészségügyi dolgozók is szavazhatnak a kórházakban vasárnap

Választások: nagyon fontos határidő jár le csütörtökön 16 órakor

Hatalmas tőketöbblete lesz a bankoknak, ha életbe lépnek az új szabályok Amerikában

A Morgan Stanley elemzői szerint az amerikai nagybankok akár 320 milliárd dollárnyi szabad tőkét érhetnek el az enyhített tőkemegfelelési szabályok hatályba lépésével, ami jelentős fordulatot hozhat a bankszektorban.

Fájdalmas igazság derült ki: ennyi évet kell robotolni egy átlagos lakásért Budapesten

Szinte mindegyik régiós fővárosban nőtt az az idő, amely egy 50 négyzetméteres használt lakás árának előteremtéséhez szükséges a nettó átlagfizetések alapján.

Netanyahu warns Israel will keep striking Hezbollah as Iran says attacks breach ceasefire

Israel previously said the ceasefire does not include Lebanon but Iran says continued strikes equate to a "grave violation" of the agreement.

