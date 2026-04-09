A betegek és az egészségügyi dolgozók is szavazhatnak a kórházakban vasárnap

Minden választásra jogosult állampolgárnak joga van részt venni az országgyűlési képviselők általános választásán. Az Országos Kórházi Főigazgatóság intézményei biztosítják, hogy 2026. április 12-én, vasárnap minden kórházban ápolt beteg és az őket ellátó egészségügyi dolgozó élhessen szavazati jogával.

Az intézmények lehetőséget teremtenek arra, hogy munkavállalóik a szavazás idejére eltávozhassanak munkahelyükről.

A fenntartó és az intézmények a folyamatos betegellátás biztosítása mellett elkötelezettek az iránt, hogy munkatársaik élhessenek demokratikus jogaikkal.

A választójog gyakorlását a kórházban tartózkodó betegek számára a törvény akként biztosítja, hogy a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár mozgó urnát igényelhet, amennyiben mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt.

A beteg abban az esetben kérhet mozgó urnát az őt ellátó fekvőbeteg-gyógyintézetbe, ha a kórház a lakóhelye szerinti szavazókör területén található, vagy ha a beteg az erre irányadó határidőig átjelentkezett.

Az átjelentkezés és a mozgó urna igénylésének részletes szabályai a Nemzeti Választási Iroda honlapján megtalálhatók. A kórházak felkészültek a mozgó urnák fogadására: minden szükséges segítséget megadnak ahhoz, hogy a választásra jogosult betegek választójogukat gyakorolhassák.