2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Szavazók a miskolci Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskolában kialakított szavazókörben az országgyûlési választáson és gyermekvédelmi népszavazáson 2022. április 3-án.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Budapest: több tízezrek voksolnak nem a lakóhelyükön

Infostart / MTI

Csaknem 60 ezren szavaznának a fővárosban átjelentkezéssel – derül ki a Nemzeti Választási Iroda internetes tájékoztató oldalának hétfő reggeli adataiból. Négy évvel ezelőtt közel 61 ezer átjelentkezéssel szavazó volt Budapesten.

Négy évvel ezelőtt 158 ezren jelentkeztek át valamelyik magyarországi településre, a fővárosba valamivel kevesebben mint 61 ezren kértek átjelentkezést.

Az április 12-i országgyűlési választás előtt a választópolgárok csütörtökön 16 óráig jelezhették, ha nem a lakóhelyük szerinti szavazókörben, hanem egy másik magyarországi településen kívánnak szavazni, ezt végül több mint 224 ezren tették meg. A fővárosban az NVI hétfő reggeli adatai szerint 59 465-en kívánnak szavazni.

A legtöbb átjelentkező a főváros 12. számú egyéni választókerületében (XIII. kerületi székhelyű) van, itt 9163-an szeretnének szavazni, de sokan szavaznának a 6. számú oevk-ban ((XIV. kerületi székhely), ahová 7861-en jelentkeztek át, valamint a 11. számú oevk-ba (III. kerületi székhelyű), ahol 5546 átjelentkezőt várnak és a 2. számú oevk-ba (VIII. kerületi székhely), ahol 5093 átjelentkező szavazna.

Négyezernél több átjelentkezőt várnak a 7. számú oevk-ba (X. kerületi székhely, 4523 szavazó) és a 4. számú (II. kerületi székhelyű) oevk-ba (4077 szavazó), háromezernél többet a 3. számú (XII. kerületi székhelyű) oevk-ba (3393 szavazó) és a 13. számúba (XV. kerület, 3018 szavazó).

A többi választókerületben háromezernél kevesebb átjelentkező szeretne szavazni. A legkevesebb átjelentkezőt, 668-at a 16. számú oevk-ba várják (XXIII. kerületi székhely), és a 10. számú oevk-ba (XXII. kerületi székhely, 1888 szavazó).

Aki meggondolja magát, és mégis a lakóhelye szerinti településen kíván szavazni, az április 9-én 16 óráig személyesen illetve kézbesítési meghatalmazott által bármely helyi választási irodánál benyújtva vagy ügyfélkapun keresztül vonhatja vissza átjelentkezési kérelmét.

Azokban az átjelentkezéssel szavazásra kijelölt szavazókörökben, ahol a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma meghaladja az 1500-at, a helyi választási iroda vezetője legkésőbb jövő kedden dönthet úgy, hogy a szavazóköri névjegyzéket több részre bontja.

Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!

Orbán Viktor húsvéthétfő reggel sajtótájékoztatót tartott Kiskundorozsmán, a Török Áramlat gázvezeték magyar szakaszának a kezdetén. A miniszterelnök ellenőrizte az infrastruktúrát, miután vasárnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál.
 

Húsvéthétfő – egy nap életigenlésről, vízről, haddelhaddról, termékensyégről és egy nagy félreértésről

Immár kilenc éve, hogy négy nap most egyben munkaszünet a nagypéntek piros betűs ünneppé tétele által, de a „kötelező pihenésnél” természetesen ez az ünnep is több, igaz, a „vallás” húsvétja után a hétfő már „a népé”. 1936-ban is az volt, a Kádár-korszakban is, hivatalos, törvény általi munkaszüneti nappá viszont mindössze az ezredforduló tája óta vált húsvéthétfőn. Úgyhogy adunk is rá néhány tippet, miután jól kilocsolkodtuk magunkat!
Turbóra kapcsolt a forint az esetleges iráni béke hírére

A forint jelentős erősödésbe kezdett a 45 napos iráni fegyverszüneti lehetőség bejelentésére. Az iráni háború mellett a következő időszak hangulatát nagyban meghatározhatja a magyar piacon a vasárnapi parlamenti választások eredménye, amely esemény hatással lehet a forint árfolyamára. A választás előtt azonban még jönnek fontos adatok a héten, főleg szerdán lesz érdemes figyelni.

Elszabadult a pokol az éjszaka: amerikai vadászgépek egyetemet és ipari létesítményeket bombáztak, rengeteg a civil áldozat

Újabb súlyos légicsapásokat mért az amerikai és az izraeli légierő Iránra.

Iran says intelligence chief killed by US-Israeli strike, as Trump threatens 'hell' if deal not made

Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps said Majid Khademi was killed on Monday morning. The US president has set Iran a deadline of Tuesday evening (US eastern time) to make a deal.

