Budapest: több tízezrek voksolnak nem a lakóhelyükön

Négy évvel ezelőtt 158 ezren jelentkeztek át valamelyik magyarországi településre, a fővárosba valamivel kevesebben mint 61 ezren kértek átjelentkezést.

Az április 12-i országgyűlési választás előtt a választópolgárok csütörtökön 16 óráig jelezhették, ha nem a lakóhelyük szerinti szavazókörben, hanem egy másik magyarországi településen kívánnak szavazni, ezt végül több mint 224 ezren tették meg. A fővárosban az NVI hétfő reggeli adatai szerint 59 465-en kívánnak szavazni.

A legtöbb átjelentkező a főváros 12. számú egyéni választókerületében (XIII. kerületi székhelyű) van, itt 9163-an szeretnének szavazni, de sokan szavaznának a 6. számú oevk-ban ((XIV. kerületi székhely), ahová 7861-en jelentkeztek át, valamint a 11. számú oevk-ba (III. kerületi székhelyű), ahol 5546 átjelentkezőt várnak és a 2. számú oevk-ba (VIII. kerületi székhely), ahol 5093 átjelentkező szavazna.

Négyezernél több átjelentkezőt várnak a 7. számú oevk-ba (X. kerületi székhely, 4523 szavazó) és a 4. számú (II. kerületi székhelyű) oevk-ba (4077 szavazó), háromezernél többet a 3. számú (XII. kerületi székhelyű) oevk-ba (3393 szavazó) és a 13. számúba (XV. kerület, 3018 szavazó).

A többi választókerületben háromezernél kevesebb átjelentkező szeretne szavazni. A legkevesebb átjelentkezőt, 668-at a 16. számú oevk-ba várják (XXIII. kerületi székhely), és a 10. számú oevk-ba (XXII. kerületi székhely, 1888 szavazó).

Aki meggondolja magát, és mégis a lakóhelye szerinti településen kíván szavazni, az április 9-én 16 óráig személyesen illetve kézbesítési meghatalmazott által bármely helyi választási irodánál benyújtva vagy ügyfélkapun keresztül vonhatja vissza átjelentkezési kérelmét.

Azokban az átjelentkezéssel szavazásra kijelölt szavazókörökben, ahol a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma meghaladja az 1500-at, a helyi választási iroda vezetője legkésőbb jövő kedden dönthet úgy, hogy a szavazóköri névjegyzéket több részre bontja.