Elhunyt a legendás magyar orvos

Paulin Ferenc 1941. december 23-án született Budapesten. Családját a negyvenes évek második felében kitelepítették, ennek ellenére iskoláit kitűnő eredménnyel végezte.

Az orvostudományi egyetem elvégzése után nőgyógyászként dolgozott, utóbb a II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen dékánhelyettese lett, az intézet vezetése mellett egyetemi tanárként három nyelven oktatott.

Kutatási szakterülete a koraszülés volt. Klinikaigazgatói tevékenysége alatt a születés közeli halálozási arány nagymértékben javult. A 70-es évek közepi 35 ezrelékről, a 2000-es évek közepére 7 ezrelék alá esett.

Orvosi tevékenysége során több mint 3000 szülést vezetett le személyesen.

Paulin Ferencet a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével, Semmelweis Ignác-díjjal valamint Tauffer Vilmos-díjjal is kitüntetették. A Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja volt 1997 óta.