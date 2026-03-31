ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.58
usd:
334.6
bux:
121736.87
2026. március 31. kedd Árpád
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
MCC rövidítést megformázó diákok
Nyitókép: Facebook/MCC Szolnok

Új épületben folytatja a szombathelyi MCC-központ

Infostart / InfoRádió - Domanits András

Kedden nyitja meg kapuit a teljeskörű felújításon átesett Takáts-ház.

Fontos, hogy az MCC nyújtotta magas színvonalú oktatás minden vármegyében elérhető legyen. A szervezet alaptevékenységének egyik legfontosabb bázisa az, hogy 30 helyszínen több mint nyolcezer fiatal tanul Kárpát-medence-szerte. Ezért is nagyon fontos az MCC szombathelyi központja – mondta el Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója az InfoRádióban.

Emlékeztetett, hogy a most felújított, Petőfi Sándor utcában található Takáts-ház régi, nagyon rossz állapotban lévő épület volt. Korábban lakóházként funkcionált, utána egy állami intézménynek adott helyet. Ezután hosszú ideig üresen állt, mielőtt az MCC tulajdonába nem került.

Az épületet és környezetét, a belső tereket átalakították, egyszerre megőrizve a történelmi épületet, és létrehozva egy 21. századi, minden oktatási kívánalomnak megfelelő épületet. Így megfelelő elhelyezést tudnak biztosítani annak a több mint 250 fiatalnak, aki Szombathelyen az MCC kötelékében tanul – emelte ki a főigazgató.

Hozzátette, hogy nagyon jó kapcsolat van Szombathelyen az MCC és az általános iskolák, középiskolák között. Számos tanár rendszeres vendége az intézménynek. Minden szombathelyit várnak a központba, nem csak a diákokat, szülőket, tanárokat, ugyanis hetente kerekasztal-beszélgetéseket, vitákat, előadásokat rendeznek kulturális, tudományos és közéleti témákban. A keddi megnyitóra például Nemeskürty tanár úr életéről szóló filmvetítéssel, valamint kerekasztal-beszélgetéssel is készültek.

KAPCSOLÓDÓ HANG

szombathely

szalai zoltán

mcc

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
A védelmi ipar, mint a gazdaság és a tartós béke motorja – MCC konferencia
A védelmi szektor fellendülése Közép-Kelet-Európában címmel rendezett konferenciát a Mathias Corvinus Collegium szerdán. Zulik Ákos, az MCC Közgazdasági Iskolájának vezető oktatója azt mondta, az esemény a közép- és kelet-európai védelmi ipar fejlődését, jövőbeli fejlesztését állította középpontba, kiemelve, hogy hogyan járul hozzá a régió gazdasági szuverenitásához, ellenálló képességéhez és tartós békéjéhez.
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Megszólalt a rendőrség: ez történhet, ha megzavarnak egy választási gyűlést

Az elmúlt napokban tartott választási rendezvények (gyűlések) rendőri biztosításával kapcsolatos észrevételek, kritikák tisztázása érdekében az alábbi tájékoztatás jelent meg a rendőrség hivatalos oldalán.
 

Nézőpont: hatvanhat választókerületben várható Fidesz-győzelem

Szijjártó Péter: gátlástalan külföldi titkosszolgálati beavatkozás a magyar választások előtt

Lehallgatták Szijjártó Pétert, a miniszter reagált a hangfelvételre

Magas részvétel várható a választáson, de más is döntő lesz a Republikon Intézet szerint

Tordai Bence visszalépne, de még kivár, hátha tiszás riválisa teszi meg előbb

VIDEÓ
A Kutyapárt már régen nem viccpárt. Nagy Dávid, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest főváros, 12. számú egyéni választókerület
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.31. kedd, 18:00
Dobrev Klára
a Demokratikus Koalíció elnöke, a párt választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
NATO-területen lezuhanó drónok, Putyin ellen kikelő orosz bloggerek - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Finnország területén lezuhanó drón miatt kell szabadkoznia Kijevnek, Sorra kelnek ki az orosz katonai bloggerek a hatalmas áldozatokkal járó donyecki offenzíva miatt. Moszkva a harctéren összetákolt teknőstankokkal, Ukrajna ősöreg páncélosokkal próbálja pótolni a veszteségeit, miközben a béketárgyalások egyhelyben toporognak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most érkezett! Brutális ukrán légicsapás sújtotta Oroszországot - az orosz olajexport közel fele megsemmisült

A támadások gazdasági háttere is figyelemre méltó. Oroszország március utolsó három hetében mintegy 7,1 milliárd fontnyi bevételre tett szert az olajexportból.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump tells the UK and other countries 'go get your own oil' from Strait of Hormuz

The US president tells nations who are now unable to get jet fuel "the USA won't be there to help you anymore, just like you weren't there for us".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 31. 14:58
Beindul a nyár szerdán
2026. március 31. 14:48
Szijjártó Péter: gátlástalan külföldi titkosszolgálati beavatkozás a magyar választások előtt
×
×