Új épületben folytatja a szombathelyi MCC-központ

Fontos, hogy az MCC nyújtotta magas színvonalú oktatás minden vármegyében elérhető legyen. A szervezet alaptevékenységének egyik legfontosabb bázisa az, hogy 30 helyszínen több mint nyolcezer fiatal tanul Kárpát-medence-szerte. Ezért is nagyon fontos az MCC szombathelyi központja – mondta el Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója az InfoRádióban.

Emlékeztetett, hogy a most felújított, Petőfi Sándor utcában található Takáts-ház régi, nagyon rossz állapotban lévő épület volt. Korábban lakóházként funkcionált, utána egy állami intézménynek adott helyet. Ezután hosszú ideig üresen állt, mielőtt az MCC tulajdonába nem került.

Az épületet és környezetét, a belső tereket átalakították, egyszerre megőrizve a történelmi épületet, és létrehozva egy 21. századi, minden oktatási kívánalomnak megfelelő épületet. Így megfelelő elhelyezést tudnak biztosítani annak a több mint 250 fiatalnak, aki Szombathelyen az MCC kötelékében tanul – emelte ki a főigazgató.

Hozzátette, hogy nagyon jó kapcsolat van Szombathelyen az MCC és az általános iskolák, középiskolák között. Számos tanár rendszeres vendége az intézménynek. Minden szombathelyit várnak a központba, nem csak a diákokat, szülőket, tanárokat, ugyanis hetente kerekasztal-beszélgetéseket, vitákat, előadásokat rendeznek kulturális, tudományos és közéleti témákban. A keddi megnyitóra például Nemeskürty tanár úr életéről szóló filmvetítéssel, valamint kerekasztal-beszélgetéssel is készültek.