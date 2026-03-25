2026. március 25. szerda
Close up of womans hand touching illuminated and multi-coloured LED display screen, connecting to the future. People, lifestyle and technology
Nyitókép: d3sign/Getty Images

A védelmi ipar, mint a gazdaság és a tartós béke motorja – MCC konferencia

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

A védelmi szektor fellendülése Közép-Kelet-Európában címmel rendezett konferenciát a Mathias Corvinus Collegium szerdán. Zulik Ákos, az MCC Közgazdasági Iskolájának vezető oktatója azt mondta, az esemény a közép- és kelet-európai védelmi ipar fejlődését, jövőbeli fejlesztését állította középpontba, kiemelve, hogy hogyan járul hozzá a régió gazdasági szuverenitásához, ellenálló képességéhez és tartós békéjéhez.

„Mi a védelmi ipar működésére, valamint fellendülésére elsősorban technológiai, gazdasági és regionális kapcsolati szemmel tekintünk – fogalmazott az InfoRádióban Zulik Ákos vezető oktató. Mint mondta, a Mathias Corvinus Collegium úgynevezett CEE Connectivity Hubja évről évre igyekszik összeszervezni a régió üzleti vezetőit, gondolkodóit és döntéshozóit, közös gondolkodást kialakítva. Idén a védelmi iparra esett a választás, miután nagy fókuszváltozás látható e területen: az ágazat egyre inkább felértékelődik szerte a világban.

A konferencia szempontjából a fő kérdés az volt, hogy hogyan tudja ez segíteni a regionális együttműködést, még akkor is, amikor a geopolitikai nézőpontok adott esetben különböznek, de egy szövetségi rendszer és egy gazdasági szövet részeként az együttműködés a hosszú távú békének és a gazdasági prosperitásnak is az alapja lehet – fejtette ki Zulik Ákos, aki szerint különösen igaz ez, ha a védelmi ipar koordinált működését, közös befektetéseit nézzük.

Meglátása szerint a védelmi ipar egy nagyon fontos platform Közép-Kelet-Európa, így Magyarország gazdaságának a fellendítése szempontjából is, hiszen a védelmi kiadások egyre jelentősebb részét képezik a bruttó hazai össztermékeknek szerte a világban, de a mi régiónkban különösen. Bár ennek vannak geopolitikai és szövetségi megfontolásai, de az egészen biztos, hogy ez a költés elhelyeződik az iparági kapacitásokban, így nem mindegy, hogy ezt helyi szereplők tudják megragadni és hogy milyen innováció, technológia, fejlesztés áll amögött – mondta a vezető oktató, kiemelve: aki ezt ki tudja használni, és aki egyébként a nemzetközi értékláncokban is boldogulni tud, minél komplexebb tevékenységekkel kapcsolódik be egy szövetségi munkamegosztásba, az annál sikeresebb lesz.

A védelmi technológiákról szóló panelbeszélgetésben három területet kapott fókuszt: a drónok, a mesterséges intelligencia szerepe különböző alkalmazásokban – szoftveres, hardveres vagy kevert megoldásokban –, illetve a cyberbiztonságnak, a cybervédelmi berendezéseknek, -eszközöknek a szerepe. A témával kapcsolatban az MCC kutatóján kívül magyar szakértők és két lengyel technológiai startup képviselői is felszólaltak.

Kis benzinkutak: adócsökkentés nem lesz, állami támogatás viszont igen

A kormány nem csökkenti a kis benzinkutak kiskereskedelmi adóját, kidolgoznak ugyanakkor egy támogatási rendszert a kiskutak megsegítésére – erről állapodtak meg a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Független Benzinkutak Szövetségének képviselői. Támogatásra azért van szükség, mert az árszabályozás miatt a kis kutaknak vagy egyáltalán nem, vagy csak minimális hasznuk keletkezik.
 

Orbán Viktor közölte: Ukrajna 30 napja blokkolja az olajszállítást hazánk felé a Barátság kőolajvezetéken, a magyar kormány szerint Ukrajna politikai okokból nem indítja újra a korábban megtámadott létesítmény működését.
Különleges erőket és elit deszantosokat vezényel Donald Trump amerikai elnök a Közel-Keletre, miközben arról beszélt tegnap is, hogy elkezdtek tárgyalni Iránnal a háború lezárásáról. Teherán továbbra is azt állítja: nincs semmilyen tárgyalás. Izrael átfogó szárazföldi hadjáratot kezdett Libanon területén, minden jel arra mutat, hogy megszállják az ország déli részét. Az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia közben komolyan mérlegeli, hogy beszéllnak a háborúba Izrael és Amerika oldalán, mivel Teherán folyamatosan támadja a területüket. Közben iráni és amerikai oldalról is megjelentek konkrét tervek arra vonatkozóan, hogy képzelik el a felek a háború lezárását. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború keddi fejleményeivel.

Észak-Koreába látogatott Aljakszandr Lukasenka, ahol tárgyalásokat folytatott Kim Dzsongunnel.

Iran has received the plan according to reports from Pakistan, which is acting as an intermediary. An Israeli minister tells the BBC that Iran is "probably" unlikely to agree to it.

