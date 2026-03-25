A védelmi ipar, mint a gazdaság és a tartós béke motorja – MCC konferencia

„Mi a védelmi ipar működésére, valamint fellendülésére elsősorban technológiai, gazdasági és regionális kapcsolati szemmel tekintünk – fogalmazott az InfoRádióban Zulik Ákos vezető oktató. Mint mondta, a Mathias Corvinus Collegium úgynevezett CEE Connectivity Hubja évről évre igyekszik összeszervezni a régió üzleti vezetőit, gondolkodóit és döntéshozóit, közös gondolkodást kialakítva. Idén a védelmi iparra esett a választás, miután nagy fókuszváltozás látható e területen: az ágazat egyre inkább felértékelődik szerte a világban.

A konferencia szempontjából a fő kérdés az volt, hogy hogyan tudja ez segíteni a regionális együttműködést, még akkor is, amikor a geopolitikai nézőpontok adott esetben különböznek, de egy szövetségi rendszer és egy gazdasági szövet részeként az együttműködés a hosszú távú békének és a gazdasági prosperitásnak is az alapja lehet – fejtette ki Zulik Ákos, aki szerint különösen igaz ez, ha a védelmi ipar koordinált működését, közös befektetéseit nézzük.

Meglátása szerint a védelmi ipar egy nagyon fontos platform Közép-Kelet-Európa, így Magyarország gazdaságának a fellendítése szempontjából is, hiszen a védelmi kiadások egyre jelentősebb részét képezik a bruttó hazai össztermékeknek szerte a világban, de a mi régiónkban különösen. Bár ennek vannak geopolitikai és szövetségi megfontolásai, de az egészen biztos, hogy ez a költés elhelyeződik az iparági kapacitásokban, így nem mindegy, hogy ezt helyi szereplők tudják megragadni és hogy milyen innováció, technológia, fejlesztés áll amögött – mondta a vezető oktató, kiemelve: aki ezt ki tudja használni, és aki egyébként a nemzetközi értékláncokban is boldogulni tud, minél komplexebb tevékenységekkel kapcsolódik be egy szövetségi munkamegosztásba, az annál sikeresebb lesz.

A védelmi technológiákról szóló panelbeszélgetésben három területet kapott fókuszt: a drónok, a mesterséges intelligencia szerepe különböző alkalmazásokban – szoftveres, hardveres vagy kevert megoldásokban –, illetve a cyberbiztonságnak, a cybervédelmi berendezéseknek, -eszközöknek a szerepe. A témával kapcsolatban az MCC kutatóján kívül magyar szakértők és két lengyel technológiai startup képviselői is felszólaltak.