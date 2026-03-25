Budapesten olimpia? Így látja a világbajnok vízilabdázó – MCC konferencia

Az All for Sports – Sports for All elnevezésű konferencián a hazai és nemzetközi előadók átfogó képet adtak a kortárs sport társadalmi, kulturális és stratégiai jelentőségéről. Elsőre talán nem is gondolnánk, hogy a sport milyen fontos szerepet játszik az ember életében, és hogy számos olyan aspektusa van, ami mennyire is számít – fogalmazott az InfoRádióban Gór-Nagy Miklós világbajnok vízilabdázó, hozzátéve: ezeket a rendezvény vendégei nagyon jól összegyűjtöttek.

„Egészen onnantól, hogy egy ifjú vízilabdás elkezd vízilabdázni, addig eljutottunk, hogy a fair play hogyan tudja egyesíteni tulajdonképpen a világ összes nemzetét, úgyhogy ezt a perspektívát igyekeztünk a konferencián szem előtt tartani. Átbeszéltük olyan fontos dolgokat, hogy a világesemények rendezése miért fontos egy ország életében, és miért fontos az, hogy Magyarországon a sport útján tudjuk definiálni saját erősségeinket, tehetségünket, kitartásunkat” – sorolta.

A konferencián mások mellett a világ egyik legfontosabb sportvezetője, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke, Sebastian Coe, a Nemzetközi Cselgáncsszövetség (IJF) elnöke, Marius Vizer, valamint a Nemzetközi Fair Play Bizottság vezetője, Sunil Sabharwal osztotta meg gondolatait. Az MCC Nevelés és Közösségfejlesztés igazgatója szerint az esemény elérte a célját, hiszen az összegyűlt illusztris társaság a sportot egy olyan perspektívából közelítette meg, ami valójában mindenkit érint.

Budapesti olimpia

A rendezvényen említésre került a budapesti olimpiarendezés lehetősége is több alkalommal. Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, illetve talán Marius Vizer részéről is elhangzott, hogy maga az olimpia megrendezése egy nemzeti-, és nem egy politikai ügy, nem egy politikai csatatért; ezzel kapcsolatban Gór-Nagy Miklós úgy fogalmazott,

ha sikerülne célul kitűzni egy olimpia megrendezését, annak mentén Magyarország újraegyesülne lélekben.

Példaként említette a vízilabdát, ahol 13 különböző motíváció, különböző ego képes együttműködni, ha van egy közös cél. „Úgy érzem, hogy Magyarországon ez nagyon sokat lendítene előre, érzelmileg, intellektuálisan, szellemileg… és infrastrukturálisan is, hogyha elég bátrak lennénk ahhoz, hogy egy közös célként kitűzzük, hogy olimpiát rendezzünk Budapesten” – mondta.

Természetesen ehhez az is kell, hogy az érintett döntéshozók, politikai erők túl tudjanak lendülni azon, hogy ebbe egy politikai terméket lássanak bele, akár negatív felhanggal, mert az olimpia az egy olyan esemény, amiért a világ legnagyobb országai, legnagyobb nemzetei, leggazdagabb entitásai versengenek, és nekünk, magyaroknak is egy olyan kötelezettségünk, amit már több mint 100 éve nem tudtunk végrehajtani – emelte ki a világbajnok vízilabdázó, aki szerint az idő pedig fogy, pedig most lennének olyan együttállások, amiket ki tudnánk használni.

A konferencián a sportdiplomáciának is nagy szerepe volt; hogy van-e már most olyan erős a magyar sportdiplomácia, hogy akár egy olimpia rendezési folyamatban, a kiválasztás időszakában kellőképpen tudja érvényesíteni az érdekeit, azzal kapcsolatban Gór-Nagy Miklós azt mondta: ahogy egy választáson, itt is a végén derül ki, hogy ki a győztes.

Vagyis nem a közvélemény-kutatások, és nem az esélylatolgatások számítanak, hanem hogy ha adódik egy lehetőség, azt meg tudjuk-e ragadni.

Mindenesetre úgy látja, hogy ez egy folyamatos és egy állandó munkája a magyar sportdiplomáciának, de egyúttal a magyar nemzetnek is, hogy olyan „testtartással álljon” egy ilyen ügy mellé, hogy ha bármikor is errefelé jár egy döntéshozó Nemzetközi Olimpiai Bizottságból, azt lássa, hogy Magyarország egy sportnemzet, a sportot nagyon szerető nemzet, és tárt karokkal várja az olimpiai ötkarkát.