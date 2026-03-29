Csak óvatosan a száguldozással, egy városban fokozott ellenőrzést rendeltek el

A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság vezetője a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 30. §.-a, valamint a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (XI. 22.) BM rendelet 26.§-a alapján fokozott ellenőrzést rendelt el 2026. március 28-án 0 órától 2026. március 29-én 24 óráig a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság teljes közigazgatási területére – írja közleményében a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Az ellenőrzés célja a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása, továbbá a közrend, a közbiztonság fenntartása és a közlekedésrendészeti, idegenrendészeti feladatok ellátása.

A rendőrség kéri az embereket, hogy a feladatokra vezényelt rendőrök munkáját segítsék, türelmükkel és megértésükkel támogassák.