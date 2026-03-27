2026. március 27. péntek Hajnalka
A drónnal készült felvételen a vitorláskikötõ Balatonfüreden 2026. február 25-én.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Elbillent a Balaton

Infostart / MTI

A legtöbb ember számára elsősorban üdülőhely a Balaton, de legalább ennyire lakóhely, egy rendkívül kényes ökológiai rendszer és vagyontárgy is, ahol mértéktartó fejlesztésekre és ökotudatos változásokra van szükség – közölte a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Keszthelyen.

Navracsics Tibor a VisitBalaton365 által szervezett, a nyugat-balatoni térség polgármestereinek szóló szakmai rendezvényen rámutatott arra, hogy

a Balaton mint lakóhely aggasztó demográfiai helyzetet mutat, különösen a tó nyugati medencéje. Az országban Békés vármegye mellett a társadalmi mutatók szerint ez a leggyorsabban öregedő térség,

elsősorban a munkalehetőségek hiánya és a magas ingatlanárak miatt.

A fiatalabbak emiatt kénytelenek elköltözni, miközben – ez különösen a koronavírus-járvány idején volt megfigyelhető – viszonylag jobb módú, de idős lakosság települt a térségbe. A keleti medencébe főleg Budapest és a nagyobb városok térségéből érkeztek, a nyugati medencébe pedig távolabbi településekről, valamint külföldi, nagyobbrészt német és holland betelepülők költöztek – ismertette a miniszter.

Jelezte, hogy a Balatonnál élő diplomások és érettségizettek arányát tekintve is a keleti medence mutat kedvezőbb adatokat, míg a dél-balatoni és a nyugati térségben inkább negatívak a mutatók az országos átlaghoz képest. Ezek a foglalkoztatottság arányában is megmutatkoznak: jobbak a mutatók a keleti térségben, és nagyobb az álláskeresők aránya a Balaton déli és nyugati területein. Ezzel pedig összefügg a bruttó átlagkeresetek alakulása is, a nyugati medencében alacsonyabbak, mint a keleti települések esetében.

Navracsics Tibor kifejtette:

33 év belföldi vándorlási egyenlege azt mutatja, hogy Magyarországon belül az Észak-Dunántúlra és Budapest térségébe áramlott a lakosság a keleti és a déli országrészekből.

A Balatonnál a keleti medencében inkább a beköltözők száma nőtt, az már-már Budapest elővárosának számít, miközben a nyugati medencére inkább az elvándorlás volt jellemző, de vannak olyan települések, amelyek vonzóak voltak a betelepülők számára.

Az ingázók szempontjából Balatonfüred, Siófok, Tihany vonzza a munkaerőt, de nagy számban ingáznak innen Budapestre, Székesfehérvárra vagy Veszprémbe. Ilyen vonzó gazdasági térség azonban nincs a Nyugat-Dunántúlon, ahová napi szinten nagyobb számban járnának dolgozni a tó mellől - jellemezte a miniszter.

Azzal folytatta, hogy a balatoni települések gazdasági ereje szintén a keleti oldal felé billen, járási szintén csak Balatonfüred térsége emelkedik az országos átlag fölé.

Ez is erős érv amellett, hogy erősíteni kell a térségben a közlekedési infrastruktúrát, az északi parton a vasút villamosítását, körvasút kialakítását, továbbá az útfejlesztéseket.

Pali Róbert, a 90 tagtelepülést számláló, több mint 120 éve létrehozott Balatoni Szövetség elnöke a szervezet érdekképviseleti és érdekharmonizációs feladatairól beszélt, Princzinger Péter, a VisitBalaton365 ügyvezetője pedig egyebek mellett arról szólt, hogy a Balatonnál működő szervezetek, vállalkozások, települések működésének, terveinek összehangolását segítik.

Csiki Varga Tamás az Arénában az iráni háborúról: a politikai támogatás előbb fogy el a pénznél Amerikában

Csiki Varga Tamás az Arénában az iráni háborúról: a politikai támogatás előbb fogy el a pénznél Amerikában

Az Egyesült Államok számára nagyobb kihívás és anyagi teher az iráni háború, mint Teherán számára, mert utóbbi amellett, hogy hazai pályán van, jelentősen olcsóbb fegyvereket használ – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Csiki Varga Tamás, a Stratégiai és Védelemkonzultációs Csoport elemzője.
 

Gyengült a forint csütörtökön

Gyengült a forint csütörtökön

Az iráni háborúról érkező hírek határozzák meg továbbra is a devizapiaci kilátásokat, jelentős kilengéseket és gyakori irányváltásokat okozva a jegyzésben. Az euró-forint árfolyam a hetet 394 felett kezdte, ma reggelre azonban 388 alá csökkent a kurzus, míg a dollár jegyzése a hétfői 343-as árfolyam után 336 alatt kezdte a napot. A délelőtt folyamán aztán az olajárak emelkedésének és a dollár erősödésének nyomán gyengülni kezdett a forint, az euróval is a dollárral szembeni jegyzés is már 1 egységet meghaladó mértékben emelkedett a tegnap esti záráshoz képest. Délután jött a fordulat a devizapiacon: a forint percek alatt ledolgozta délelőtti gyengülését.

Hiába dönt rekordokat a magyar turizmus: ez égetően hiányzik Budapestről, valamit lépni kell

Hiába dönt rekordokat a magyar turizmus: ez égetően hiányzik Budapestről, valamit lépni kell

A magyar turizmus látványos növekedést mutat, de a felszín alatt komoly szerkezeti kérdések feszülnek.

Trump says Iran talks going 'very well' as he extends pause on striking Iranian energy plants

Trump says Iran talks going 'very well' as he extends pause on striking Iranian energy plants

Iran says it is waiting for Washington to respond to its conditions for a ceasefire, as Israel launches new strikes on Tehran and Beirut.

