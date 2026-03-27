Mesterterv: ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat

Újra jelentkezik a Mesterterv, amelyben Kereki Gergő, a Mandiner főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, valamint G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója elemzik a belpolitika legfrissebb fejleményeit.

A kampány hajrájában egyre élesebben rajzolódik ki a különbség a baloldali várakozások és a politikai realitás között – írja a Mandiner. Miközben Uj Péter, a 444 főszerkesztője egyértelmű Fidesz-győzelmet valószínűsít, addig Hann Endre mérései példátlan Tisza-előnyt mutatnak, ami komoly kérdéseket vet fel a kutatások hitelességéről. A Tisza Párt körüli botrányok és belső feszültségek ugyanakkor azt sugallják, hogy az ellenzék továbbra sem tud stabil alternatívát kínálni, Magyar Péter drogtesztje pedig inkább egy kommunikációs manőver, mint valódi válasz a felmerült vádakra.

Előkerül Kapitány István szerepe is: a Tisza párt gazdasági háttérembere nyíltan szorgalmazza a védett ár, valamint a különadók eltörlését, ami a rezsicsökkentés végét jelentené, és az energiaárak emelkedésén keresztül jelentős többletterhet róna a magyar háztartásokra.

