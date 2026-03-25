2026. március 25. szerda Irén, Írisz
Rendőrségi fotó az ékszerekről, amelyeket egy gyanúsított fiktív online üzletkötésékhez használt fel.
Nyitókép: Police.hu

Online hirdetésekkel és 17 bankszámlával verte át a gyanútlanokat

Infostart

Lekapcsolták a luxuscikkeket kínáló online csalót.

A Budaörsi Rendőrkapitányság nyomozói egy helybéli lakos feljelentése alapján indítottak eljárást, miután a sértett egy népszerű hirdetési oldalon vásárolt volna márkás termékeket, azonban a kifizetett árut nem kapta meg.

A nyomozás során kiderült, hogy az eladó különböző neveken – többek között Barbi, Andrea és Anita – adott fel hirdetéseket, amelyekben luxus kategóriába tartozó táskákat, elektronikai eszközöket, játékkonzolt és mobiltelefont kínált. A vételárat a sértetteknek átutalással kellett rendezniük, amelyhez a csaló hamis feladási igazolásokat is küldött.

A csomagok soha nem érkeztek meg, és a vásárlók a pénzükhöz sem jutottak hozzá, az eladó pedig elérhetetlenné vált – írja a police.hu.

A széles körű adatgyűjtés és elemzés eredményeként a nyomozók azonosították a feltételezett csalót, egy budapesti nőt. Az eddigi adatok szerint 164 gyanús pénzmozgás köthető hozzá, a pénzek fogadására pedig 17 különböző bankszámlát használt.

A gyanúsított a bizalom megszerzése érdekében esetenként saját személyi okmányairól készült fotókat is küldött a sértetteknek, máskor pedig további összegeket kért „biztosítás” vagy „szállítás” címén.

A rendőrök a nő tartózkodási helyén kutatást tartottak, amely során lefoglaltak több, a bűncselekményhez köthető technikai eszközt – köztük laptopokat és mobiltelefonokat –, valamint bankkártyákat és nagy értékű luxuscikkeket.

A 23 éves M. Laura nem ismeretlen a hatóságok előtt, korábban már több alkalommal követett el hasonló jellegű cselekményeket.

A budaörsi nyomozók üzletszerűen elkövetett csalás bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki, majd kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

csalás

online vásárlás

luxuscikk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egyiptom futballkirálya távozik – de ki jön helyette?

Egyiptom futballkirálya távozik – de ki jön helyette?

Mohamed Szalah keddi bejelentése, mely szerint az idény végén távozik a Liverpooltól – ahogyan ő is fogalmazott – egy korszak lezárásának a kezdetét jelenti. Nem „csak" az ő pályafutásában, de túlzás nélkül állítható: a Liverpool FC történetében.
Nagyon beindult a forint - Mi áll a háttérben?

Nagyon beindult a forint - Mi áll a háttérben?

A forint jelentősen erősödött eddig a nap folyamán, az euró a 387-es, a dollár a 334-es szintet közelíti. A kereskedésre továbbra is hat a nemzetközi környezet, azonban a hazai fizetőeszköz felértékelődése kiemelkedő a térségben is, ezért magyarspecifikus okot is találhatunk a háttérben.

Hatalmas bejelentés érkezett: megvan az amerikai engedély a Mol gigabizniszéhez, mégis váratlan dolog történt a tőzsdén

Hatalmas bejelentés érkezett: megvan az amerikai engedély a Mol gigabizniszéhez, mégis váratlan dolog történt a tőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1579,88 pontos, 1,29 százalékos emelkedéssel 124 235,55 ponton zárt szerdán.

Meta and Google found liable in landmark social media addiction trial

Meta and Google found liable in landmark social media addiction trial

The verdict marks the end of a five-week trial on the addictive nature of social media platforms.

2026. március 25. 19:20
Orbán Viktor terrorállamnak nevezte Ukrajnát
2026. március 25. 18:50
Oktatási intézmények százaiba rögvest bevezetik a mesterséges intelligenciát
