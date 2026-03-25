Online hirdetésekkel és 17 bankszámlával verte át a gyanútlanokat

A Budaörsi Rendőrkapitányság nyomozói egy helybéli lakos feljelentése alapján indítottak eljárást, miután a sértett egy népszerű hirdetési oldalon vásárolt volna márkás termékeket, azonban a kifizetett árut nem kapta meg.

A nyomozás során kiderült, hogy az eladó különböző neveken – többek között Barbi, Andrea és Anita – adott fel hirdetéseket, amelyekben luxus kategóriába tartozó táskákat, elektronikai eszközöket, játékkonzolt és mobiltelefont kínált. A vételárat a sértetteknek átutalással kellett rendezniük, amelyhez a csaló hamis feladási igazolásokat is küldött.

A csomagok soha nem érkeztek meg, és a vásárlók a pénzükhöz sem jutottak hozzá, az eladó pedig elérhetetlenné vált – írja a police.hu.

A széles körű adatgyűjtés és elemzés eredményeként a nyomozók azonosították a feltételezett csalót, egy budapesti nőt. Az eddigi adatok szerint 164 gyanús pénzmozgás köthető hozzá, a pénzek fogadására pedig 17 különböző bankszámlát használt.

A gyanúsított a bizalom megszerzése érdekében esetenként saját személyi okmányairól készült fotókat is küldött a sértetteknek, máskor pedig további összegeket kért „biztosítás” vagy „szállítás” címén.

A rendőrök a nő tartózkodási helyén kutatást tartottak, amely során lefoglaltak több, a bűncselekményhez köthető technikai eszközt – köztük laptopokat és mobiltelefonokat –, valamint bankkártyákat és nagy értékű luxuscikkeket.

A 23 éves M. Laura nem ismeretlen a hatóságok előtt, korábban már több alkalommal követett el hasonló jellegű cselekményeket.

A budaörsi nyomozók üzletszerűen elkövetett csalás bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki, majd kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.