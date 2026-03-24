2026. március 24. kedd Gábor, Karina
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Felújítás a Flórián téri felüljárón
Ez így rendben van? – Brutális porfelhőben zajlik a Flórián téri felújítás

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

A Flórián tér környékén élők, közlekedők és dolgozók az elmúlt egy évben megszokhatták, hogy a felüljáró felújítása miatt nagyobb a zaj és lassabb a közlekedés. Az elmúlt hetekben azonban még a korábbiaknál is nagyobb porfelhőben zajlik a munka.

Több mint egy éve zajlik a Flórián téri felüljáró felújítása.

A déli szakasz már elkészült, és a tervek szerint pár hónap múlva a másik pályaívet is visszaadhatják az autósoknak.

A zajt már megszokták a környéken élők, közlekedők, illetve az itt dolgozók. Az elmúlt hetekben azonban többször is sűrű porviharban kellett tájékozódniuk az autósoknak.

  • A felüljáró környékén parkoló autókra,
  • a közeli lakásokba és
  • irodákba is

beszállt a por, a felújítást végző munkások pedig szemmel láthatóan védőmaszk nélkül dolgoztak.

BKK: sajnos ezzel jár

Megkeresésünkre a BKK annyit közölt, hogy a bontási munkák „sajnos elkerülhetetlenül zajjal és időszakos porterheléssel járnak”, de mindent megtesznek annak érdekében, hogy az ebből adódó kellemetlenségeket a lehető legkisebbre csökkentsék.

Tájékoztatásuk szerint a szerkezetet a pillérek felett megszűnő dilatációk vasszerelése és kibetonozása előtt meg kell tisztítani a bontási törmeléktől és portól. Ez utóbbit sűrített levegővel lehet kifújni, amely szeles időjárás esetén a vártnál nagyobb porral jár.

„A munkavédelmi előírások, valamint a biztonsági és egészségvédelmi terv betartását heti rendszerességgel ellenőrzik a Budapest Közút és a vállalkozó munkavédelmi ellenőrei” – közölték.

Lettek maszkok

Az InfoRádió munkatársai által készített videófelvétel nyomán a BKK kezdeményezte, hogy a felelős műszaki vezető rendkívüli munkavédelmi ellenőrzést tartson, és győződjön meg arról, hogy a hídon dolgozók betartják a munkavédelmi előírásokat.

Ennek hatására hétfőn már többen is maszkot viseltek a porral járó munkálatok közelében,

a légkalapács hangját pedig hamarosan felváltja a járművek zaja.

Kezdőlap    Belföld    Ez így rendben van? – Brutális porfelhőben zajlik a Flórián téri felújítás

