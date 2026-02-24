Budapest Műhely: ez maradt ki a Nagykörút felújítási koncepciójából

Karácsony Gergely budapesti főpolgármester az elmúlt héten mutatta be a Nagykörút megújításának cselekvési tervét. Jó, hogy tudatosult a fővárosban, hogy a Nagykörúttal „valamit kell kezdeni” – mondta el ezzel kapcsolatban Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója, kutatási és elemzési igazgatója az InfoRádióban.

Hozzátette, rendkívül fontos lenne még az alépítmények korszerűsítése is. Véleménye szerint

hiányzik a koncepcióból a vízvezetékek, szennyvízvezetékek, villanyvezetékek, kábelcsatornák felújítása, egységesítése.

Emlékeztetett, hogy az elmúlt évtizedekben többször is volt már „óriási csőtörés” a Nagykörúton, amely alatt egy nagy főnyomócsatorna megy. Érdemes lenne így a felszín mellett az alatta lévő dolgokat is helyreállítani, hiszen hogyha az elöregedett közművek miatt rendszeresen fel kell bontani az új burkolatokat, utcabútorokat, akkor „magunknak csinálunk extra költséget”.

Kőrösi Koppány hozzátette, hogy

a zöldítéssel, a forgalomcsillapítással a belvárosias részeken mindenki egyetért. Kifejezetten azt javasolják, hogy újra a lakófunkció legyen az elsődleges a belvárosban, de emellett az autótulajdonlás feltételeit is biztosítani kell.

A kerékpárforgalmat így a Nagykörúttal párhuzamos, alacsony forgalmú utcákban kellene vezetni, a közlekedési módokat egymástól fizikailag elválasztva. Ez amiatt is fontos, mert a Nagykörút mentén gyorsan haladó kerékpárosok a közös útszakaszokon saját testi épségüket, és a gyalogosokat is veszélyeztetik.