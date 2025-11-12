Neonfényekbe öltözve újulhat meg a Nagykörút

Megvan a megújuló Nagykörút fejlesztésére kiírt pályázat győztese, amelynek tervei alapján neonfényes arculatot kaphat Budapest kiemelt útvonala.

„Nyílt pályázat volt, amit a BKK hirdetett meg alapvetően arra, hogy kitaláljunk a Nagykörútnak egy új brandet, egy új arculatot” – mondta az InfoRádióban Balogh Samu, a BKK közterület-fejlesztési programvezetője. A tervek szerint amellett, hogy a Nagykörút továbbra is el fogja látni a helyiek napi szükségleteit,

nagyon fontos bevásárló és szórakoztató desztinációként fog megújulni, ehhez viszont szükséges kicsit felfrissíteni az elmúlt évtizedekben kissé ellaposodott megjelenését

– tette hozzá. Példaként hozta fel, hogy ha valahol megnyílik egy új bevásárlóközpont, pláza, akkor az emberek megismerkednek egy új névvel, logóval arculattal. A Nagykörút esetén is szükség van az új arculat kialakítására, és ennek a pályázatnak az eredményét ismerhették meg hétfőn a budapestiek.

A Neonfényes Körút terve a Nagykörút 2028-29-es megújulásához, arculatváltásához.

A nyertes koncepció neve a Neonfényes Körút, ami a városrész korábbi időszakaihoz nyúl vissza, amikor a neonfények különösen népszerűek voltak a fővárosban: az 1920-as és 30-as, illetve az 1960-as és 70-es évekhez.

Ezt vette alapul az alkotópáros, és ez lehet majd a megújuló brand alapja is, amit ezt követően alaposabban is ki kell majd dolgozni

– magyarázta a fejlesztési programvezető. Balogh Samu kifejtette, jelenleg rengeteg mindenen dolgoznak, így folyamatban van a Nagykörút közterület-fejlesztésének részletes tervezése, műszaki tervezése, hogy a következő évek során EU-s forrásokból megvalósítható legyen az átalakítás, emellett gazdaságfejlesztési koncepció kidolgozása is zajlik, illetve minden egyéb, ami ahhoz szükséges, hogy Budapest ütőere egy sokkal élettel telibb hely legyen a jövőben, mint amilyen eddig volt.

A BKK közterület-fejlesztési programvezetője azt is elmondta, hogy az Európai Unió által nyújtott források felhasználási határideje 2029 közepe, így a munkálatoknak addig be kell fejeződniük. Vagyis az átépítési időszak 2028 és 2029 között várható.