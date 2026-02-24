ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 24. kedd
Hírek, sajtóinformációk.
Nyitókép: Pixabay

Kiürítenek egy amerikai nagykövetséget a háborús veszély miatt, leáll Németország – a nap hírei

Infostart

Másfél év után 6,25 százalékra mérsékelte az alapkamatot a jegybank, csütörtökre halasztották az ukránok a Barátság kőolajvezeték újraindításának időpontját, elrendelte bejrúti nagykövetségük kiürítését az amerikai külügyminisztérium, kétnapos közlekedési sztrájk kezdődik pénteken Németországban – a nap legfontosabb hírei

Másfél év után kamatot vágott a jegybank, de Varga Mihály jegybankelnök azt hangsúlyozta, hogy ez nem jelenti kamatcsökkentési ciklus kezdetét. A Monetáris Tanács 25 bázisponttal 6,25 százalékra mérsékelte az alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak.

Elrendelte a bejrúti nagykövetség nem létfontosságú diplomatáinak evakuálását az amerikai külügyminisztérium. Elemzők szerint az intézkedés összefügghet a fokozódó amerikai–iráni feszültséggel.

Kétnapos közlekedési sztrájk kezdődik pénteken Németországban. A figyelmeztető munkabeszüntetést a Verdi szakszervezet hirdette meg. A bérekről, a munkaidőről, a műszakbeosztásról, valamint az éjszakai és hétvégi pótlékokról szóló tárgyalások felgyorsítását szeretnék elérni.

700-ról 900 milliárd forintra emeli a Demján Sándor Program EXIM konstrukcióinak keretösszegét a nemzetgazdasági tárca. A cél, hogy tovább növeljék a vállalkozások versenyképességét és exportját. Két és félszeres túljelentkezés mellett 257 vállalkozás részesült 20 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban a Demján Sándor programban. Ez a várakozások szerint 40 milliárd forintnyi beruházást indíthat el.

Két ütemben összesen 7,5 milliárd forint otthontámogatást kapnak a honvédelemben szolgálók és a sportfeladatokat ellátók. A támogatás évi nettó 1 millió forint vissza nem térítendő összeg, amely a közszolgálatban dolgozók széles körének jár.

A Fővárosi Törvényszék arra szólította fel a főispánt, hogy a szocialista Tüttő Katát jelölje főpolgármester-helyettesnek – írja a Telex. Sára Botond közölte: megvizsgálják, hogy Tüttő Katával szemben van-e törvényi ok, ami a kinevezést kizárná. Karácsony Gergelynek közgyűlési viták miatt másfél éve nincs helyettese.

A jegybank vizsgálatot indított a Mol részvényeivel kapcsolatos egyes tranzakciók ügyében, amelyeknél felmerült a bennfentes kereskedelem gyanúja. A Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége szerint az olajipari vállalat feltehetően megsértette tájékoztatási kötelezettségét, amikor nem számolt be a Barátság kőolajvezeték leállásáról. A Mol állítja: megfelelt a jogszabályoknak a tőzsdei kommunikációja a Barátság kőolajvezeték leállásáról és tisztségviselők részvényügyleteiről.

Az Európai Tanács elnökének írt levélben erősítette meg a miniszterelnök, hogy nem támogat semmilyen, Ukrajna számára kedvező döntést, amíg Kijev újra nem indítja az olajszállítást a Barátság vezetéken. Orbán Viktor arra reagált, hogy António Costa azt írta: az Ukrajna számára nyújtandó 90 milliárdos segélycsomaggal kapcsolatos döntést tiszteletben kell tartani.

Az Európai Unió április 15-én mutatja be azt a javaslatát, amely megtiltaná az Oroszországból származó fennmaradó kőolajimportot – értesült a Bloomberg. Az elmúlt évben az unió teljes olajimportjának már csak mintegy 3 százaléka érkezett Oroszországból a korábbi 30 százalék helyett.

Csütörtökre halasztották az ukránok a Barátság kőolajvezeték újraindításának időpontját – közölte a szlovák gazdasági minisztérium a szlovák állami tranzittársaságnak küldött ukrán információra hivatkozva. Eközben a Barátság kőolajvezeték helyreállításának felgyorsítását kérte az Európai Bizottság elnöke.

Felgyorsítják a magyar–szerb kőolajvezeték építésének előkészítő munkálatait – írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Szijjártó Péter a szerb energiaminiszterrel folytatott egyeztetés után közölte azt is, az új szállítási útvonal nagyban javítja a két ország olajellátásának biztonságát.

Ukrajna továbbra is importál villamos energiát a szomszédos uniós országokból - közölte az Ukrenerho ukrán állami áramszolgáltató vállalat egy nappal azután, hogy Szlovákia leállította sürgősségi áramsegélyt. A szlovák rendszerüzemeltető adatai is azt mutatják, hogy az ukrajnai export folyamatos.

Ukrajna 3 pontos tervet hozott nyilvánosságra, hogy rákényszerítse Oroszországot a háború lezárására. A védelmi miniszter szerint az első lépés a légterük teljes védelme, a 2. az orosz előrenyomulás megállítása szárazföldön, tengeren és kibertérben, a 3. pedig a gazdasági nyomásgyakorlás, elsősorban az olajbevételek csökkentésével.

Négy évvel a háború kezdete után minden 3. ukrán gyermek menekültként él. Ez 2 millió 600 ezer gyereket jelent – közölte az ENSZ Gyermekalapja.

Vizsgálat indult Oroszországban a Telegram alapítója ellen terrorizmus támogatásának gyanújával. A hatóságok azért tartják felelősnek Pavel Durovot, hogy 2022 óta több mint 153 ezer bűncselekményt követtek el a platform használatával.

Kiürítenek egy amerikai nagykövetséget a háborús veszély miatt, leáll Németország – a nap hírei

a nap hírei

a nap legfontosabb hírei

napinfó

Fordulatok egymásutánja – Hogy tart máig is a néhány naposra tervezett ukrajnai háború?

Fordulatok egymásutánja – Hogy tart máig is a néhány naposra tervezett ukrajnai háború?
Négy évvel ezelőtt, 2022 február 24-én az orosz hadsereg több irányból is benyomult Ukrajnába. A hivatalosan különleges katonai műveleteknek nevezett akció azonban váratlanul heves ellenállásba ütközött, és idővel borzasztó áldozatokat követelő felőrlő háborúvá alakult át, amelynek a végét még mindig nem látni – íme a négy éve tartó háború eddigi kulcspillanatai!
 

Brit vezérkari főnök: elkerülhetetlen az összeütközés a Nyugat és Oroszország között

Újabb napot csúszik a Barátság kőolajvezeték újraindítása, Ursula von der Leyen is megszólalt

Újabb napot csúszik a Barátság kőolajvezeték újraindítása, Ursula von der Leyen is megszólalt

Ismét későbbre, február 26-ra halasztotta az ukrán fél a Barátság kőolajvezeték újraindításának időpontját – közölte a szlovák gazdasági minisztérium. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke arra kérte Volodimir Zelenszkijt, hogy gyorsítsa fel az orosz támadás során megrongálódott Barátság vezeték javítási munkáit.
 

Ezt a levelet küldte Orbán Viktor António Costának, az Európai Tanács elnökének

Orbán Balázs: nem engedünk az ukrán energiazsarolásnak

Orbán Viktor: megtörjük az ukrán olajblokádot

Szijjártó Péter az amerikai energiaügyi miniszterrel és a belügyminiszterrel egyeztetett Washingtonban

Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
 
Tetemes bónuszt kapnak a kecskeméti autógyár dolgozói

Tetemes bónuszt kapnak a kecskeméti autógyár dolgozói

Újabb eredményrészesedést és többéves béremelési megállapodást kapnak a kecskeméti Mercedes-gyár dolgozói. A félmilliós egyszeri juttatáson túl, garantált alapbéremelések és további kifizetések is érkeznek - számolt be az autopro. Mindez egy olyan időszakban történik, amikor a gyár dolgozói a műszakok visszavágásáról beszélnek, pedig a kommunikáció szerint régóta fontos szerepet szántak a kecskeméti telepnek.

Egyre súlyosabb a munkaerőhiány: vészhelyzet szélén táncol a magyar gazdaság húzóágazata?

Egyre súlyosabb a munkaerőhiány: vészhelyzet szélén táncol a magyar gazdaság húzóágazata?

A tartós szakemberhiány okozta nehézségekre reagálva önálló HR-munkacsoportot hozott létre az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ).

Russian soldiers tell BBC they saw fellow troops executed on commanders' orders

Russian soldiers tell BBC they saw fellow troops executed on commanders' orders

Four men expose the horror and brutality of conditions in the Ukraine war, with two saying they saw soldiers being shot for refusing orders.

2026. február 24. 20:20
Elképesztő videók: brutális jégeső és villámlás csapott le Miskolcra
2026. február 24. 19:48
Budapest Műhely: ez maradt ki a Nagykörút felújítási koncepciójából
