ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.33
usd:
321.01
bux:
124714.69
2026. február 24. kedd Mátyás
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Mozgó babákat, játékkonzolokat és walkie-talkie-kat vizsgál a fogyasztóvédelem

Infostart / MTI

Laboratóriuma elemes játékbabákat, plüss játékokat, elektronikus játékokat és fülhallgatókat vizsgál a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, hogy a környezetre veszélyes kadmium és ólom tartalmú termékeket kiszűrje és kivonja a forgalomból. A termékek mintavételére bevásárlóközpontokból, nagyáruházakból, távol-keleti üzemeltetésű üzletekből, valamint webáruházakból egyaránt sor kerül.

Az elmúlt években az Európai Unió riasztási rendszerében nagy számban fordultak el olyan elektromos alkatrészt tartalmazó játékok, amelyek forrasztása nem elégítette ki a vonatkozó uniós normákban előírtakat. A tavaly 300 esetben merült fel, hogy elsősorban a forrasztások ólomtartalma, a vezetékek szigetelését képező PVC köpenyének ólom- és kadmium tartalma kockázatot jelent.

Az elhasznált játékokat gyakran a kommunális hulladékba kerülnek, a hulladéklerakókban pedig a veszélyes elemek a talajba és a vizekbe kerülhetnek.

Az NKFH Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma egyaránt vizsgálja az elemmel a működő világító, beszélő, mozgó babákat, elemes plüss játékokat, játékkonzolokat és walkie-talkie-kat, valamint elemes játékkonzolokat, gyermek fülhallgatókat és fejhallgatókat.

A hatóság emlékeztetett arra is, hogy a harmadik országokból származó termékek vizsgálata a tavaly ősszel bejelentett 7 pontos fogyasztóvédelmi cselekvési terv kiemelt prioritása. Az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok határozottan fellépnek a fogyasztók biztonságáért, és megteszik a szükséges hatósági intézkedéseket a veszélyes termékek forgalomból történő kivonása érdekében.

Kezdőlap    Belföld    Mozgó babákat, játékkonzolokat és walkie-talkie-kat vizsgál a fogyasztóvédelem

nemzeti kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatóság

pvc

játékok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Áder János: megoldásokat mutatunk a fenntarthatósággal kapcsolatos problémákra

Áder János: megoldásokat mutatunk a fenntarthatósággal kapcsolatos problémákra
A környezetvédelemmel foglalkozó Planet Budapest 2026 rendezvényről, az akkumulátorgyárakról, de még az üvegvisszaváltásról és a fast fashion divatirányzat hátulütőiről is beszélt Áder János volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.
VIDEÓ
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.25. szerda, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagyot szakíthat, aki most kapcsol: komoly tőzsdei lehetőségek nyílnak, ha véget ér a háború

Nagyot szakíthat, aki most kapcsol: komoly tőzsdei lehetőségek nyílnak, ha véget ér a háború

A valós előrelépés szinte teljes hiánya ellenére a tavaly augusztusi Trump–Putyin-találkozó óta a piacok kitartóan számolnak egy orosz–ukrán tűzszünet lehetőségével, legalábbis folyamatosan árazzák azt. Jelenleg a fogadási oldalak nagyjából 40 százalékos esélyt adnak egy 2026-ban bekövetkező tűzszünetnek, ami csaknem felezést jelent a tavaly nyári, 70 százalék feletti csúcsértékhez képest. Mivel házon belül mi is alapvető forgatókönyvként tekintünk arra, hogy az idei évben valamilyen formában sor kerülhet tűzszünetre, érdemes megvizsgálni, hogy ez mekkora további potenciált tartogat még az elmúlt években nagyot emelkedő, világszinten is élmezőnybe tartozó kelet-közép-európai piac számára.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Majdnem 200 kiló csempészcigit fogtak a pénzügyőrök: hihetetlen, mit kamuzott a lefülelt sofőr

Majdnem 200 kiló csempészcigit fogtak a pénzügyőrök: hihetetlen, mit kamuzott a lefülelt sofőr

A sofőr kezdetben azzal próbálta megtéveszteni a járőröket, hogy a letakart csomagokban csupán édességet visz a gyermekeinek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russian soldiers tell BBC they saw fellow troops executed on commanders' orders

Russian soldiers tell BBC they saw fellow troops executed on commanders' orders

Four men expose the horror and brutality of conditions in the Ukraine war, with two saying they saw soldiers being shot for refusing orders.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 24. 17:48
Éttermi késelés Budapesten: letartóztatták a gyanúsítottat
2026. február 24. 17:36
Orbán Balázs: nem engedünk az ukrán energiazsarolásnak
×
×