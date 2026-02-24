Mozgó babákat, játékkonzolokat és walkie-talkie-kat vizsgál a fogyasztóvédelem

Az elmúlt években az Európai Unió riasztási rendszerében nagy számban fordultak el olyan elektromos alkatrészt tartalmazó játékok, amelyek forrasztása nem elégítette ki a vonatkozó uniós normákban előírtakat. A tavaly 300 esetben merült fel, hogy elsősorban a forrasztások ólomtartalma, a vezetékek szigetelését képező PVC köpenyének ólom- és kadmium tartalma kockázatot jelent.

Az elhasznált játékokat gyakran a kommunális hulladékba kerülnek, a hulladéklerakókban pedig a veszélyes elemek a talajba és a vizekbe kerülhetnek.

Az NKFH Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma egyaránt vizsgálja az elemmel a működő világító, beszélő, mozgó babákat, elemes plüss játékokat, játékkonzolokat és walkie-talkie-kat, valamint elemes játékkonzolokat, gyermek fülhallgatókat és fejhallgatókat.

A hatóság emlékeztetett arra is, hogy a harmadik országokból származó termékek vizsgálata a tavaly ősszel bejelentett 7 pontos fogyasztóvédelmi cselekvési terv kiemelt prioritása. Az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok határozottan fellépnek a fogyasztók biztonságáért, és megteszik a szükséges hatósági intézkedéseket a veszélyes termékek forgalomból történő kivonása érdekében.