2026. február 16. hétfő
Ég a berek Fonyódon 2026. február 15-én éjjel
Nyitókép: Időkép/Bánkuti Letícia

Hatalmas tűz a Balatonnál, a túlpartról is látszik – videók

Infostart

Kigyulladt a berek Fonyódon, és még a Balaton északi partjáról is látszik a hatalmas tűz, mely gyorsan továbbterjedt a szélben.

Vasárnap este 20 óra után Fonyódon lángok csaptak fel, a helyi beszámolók szerint kigyulladt a berek – írja az Időkép.

Az élénk, erős szél hatására sajnos gyorsan továbbterjedtek a lángok. A hatalmas lángok fénye még a Balaton északi partjáról is látszik, de Keszthelyről is megfigyelhető.

Arról egyelőre nincs információ, hogy mi okozta a tüzet, illetve milyen károk keletkeztek, esetleg vannak-e sérültek a tűzeset kapcsán.

A felcsapó lángokat és a tüzet az Időkép több webkamerája is lencsevégre kapta, a felvételek ITT láthatók.

(Nyitókép: Ég a berek Fonyódon 2026. február 15-én éjjel, fotó: Időkép/Bánkuti Letícia)

