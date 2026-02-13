Buszbaleset a 2-es úton, teljes az útzár, borul a tömegközlekedés is

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a frontális karambolhoz a város hivatásos tűzoltói vonultak ki, akik egy embert feszítővágó és nyomatóhenger segítségével mentettek ki a roncsból. A helyszínre mentőhelikopter és mentőautó is érkezett. Az érintett autóbusz utasai elhagyták a járművet, a főutat pedig a műszaki mentés és a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták.

A Mávinform és a Volánbusz közlése alapján a forgalomkorlátozás miatt lezárták Vácon a Dr. Csányi László körutat. A korlátozás jelentős hatással van a gödieket is kiszolgáló tömegközlekedésre.

A 300-as (Budapest–Göd–Vác), valamint a 342-es, 343-as, 348-as és 455-ös helyközi járatok terelt útvonalon, megnövekedett menetidővel közlekednek.

A járatok nem érintik a Vác, Földváry tér megállóhelyet. A fennakadás miatt a Vácról 8-kor induló 300-as autóbusz nem közlekedik, az utasok a 30 perccel később induló járattal tudnak utazni.