ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.05
usd:
318.77
bux:
128798.05
2026. február 13. péntek Ella, Linda
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Volánbusz közlekedik Gödön
Nyitókép: Fotó: Infostart

Buszbaleset a 2-es úton, teljes az útzár, borul a tömegközlekedés is

Infostart

Péntek reggel a 2-es főút váci szakaszán, a 33-as és a 34-es kilométerszelvény között összeütközött egy menetrend szerint közlekedő autóbusz és egy személygépkocsi.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a frontális karambolhoz a város hivatásos tűzoltói vonultak ki, akik egy embert feszítővágó és nyomatóhenger segítségével mentettek ki a roncsból. A helyszínre mentőhelikopter és mentőautó is érkezett. Az érintett autóbusz utasai elhagyták a járművet, a főutat pedig a műszaki mentés és a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták.

A Mávinform és a Volánbusz közlése alapján a forgalomkorlátozás miatt lezárták Vácon a Dr. Csányi László körutat. A korlátozás jelentős hatással van a gödieket is kiszolgáló tömegközlekedésre.

A 300-as (Budapest–Göd–Vác), valamint a 342-es, 343-as, 348-as és 455-ös helyközi járatok terelt útvonalon, megnövekedett menetidővel közlekednek.

A járatok nem érintik a Vác, Földváry tér megállóhelyet. A fennakadás miatt a Vácról 8-kor induló 300-as autóbusz nem közlekedik, az utasok a 30 perccel később induló járattal tudnak utazni.

Kezdőlap    Belföld    Buszbaleset a 2-es úton, teljes az útzár, borul a tömegközlekedés is

buszbaleset

volánbusz

2-es főút

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Budakeszi polgármestere is megszólalt a katasztrófáról, a beszakadt födém alatt voltak a halottak, gázpalack is robbant

Budakeszi polgármestere is megszólalt a katasztrófáról, a beszakadt födém alatt voltak a halottak, gázpalack is robbant

Hatalmas lángok csaptak fel péntek reggel Budakeszin egy sorházban, valószínűleg egy illegális munkásszállón. Mintegy kéttucatnyi embert mentettek ki, de többen bennégtek. Három halottat találtak a romok alatt, és a mentők is elláttak négy életveszélyes, három súlyos és tizenöt könnyebb sérültet.
 

Tömegszerencsétlenség Budakeszin, három halálos áldozat – fotók, videó

Négy életveszélyes, három súlyos sérült Budakeszin

Óriási lángokkal égett egy kétszintes ház, menekítették az embereket Budakeszin

VIDEÓ
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.13. péntek, 18:00
Hidasi Judit
japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magyarok millióit vette célba a kormány, rekordpénzek dőlnek a lakossághoz - Orbán Viktor órákon belül még erre is rálicitálhat

Magyarok millióit vette célba a kormány, rekordpénzek dőlnek a lakossághoz - Orbán Viktor órákon belül még erre is rálicitálhat

Kevesebb mint két hónap maradt a parlamenti választásokig, és a kormány látványosan tesz annak érdekében, hogy a lakosság konjunktúraérzete, fogyasztói bizalma erősödjön. Ezen gazdaságpolitikai intézkedések nagy része először éppen ezekben a februári napokban érezteti a hatását (14. havi nyugdíj első heti összegének kiutalása, a fegyverpénz kifizetése, családi adókedvezmény további növelése, 2 gyerekes szja-mentesség elindítása), csak az év második hónapjában több mint ezer milliárd forintot hagyva pluszban az érintetteknél. Ez már közel van ahhoz az összeghez, mint amit 2022-ben a kormány kiszórt a választások előtt. Érdekes lesz látni, hogy Orbán Viktor a holnap délelőtt esedékes évértékelőjén tovább emeli-e a tétet a gazdaságpolitikai intézkedések tekintetében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási a baj, pár éven belül eltűnhet a magyar szőlő fele: mi lesz a legendás borainkkal?

Óriási a baj, pár éven belül eltűnhet a magyar szőlő fele: mi lesz a legendás borainkkal?

A magyar szőlőtermesztés történetének egyik legsúlyosabb válsága bontakozik ki a szemünk előtt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump revokes landmark ruling that greenhouse gases endanger public health

Trump revokes landmark ruling that greenhouse gases endanger public health

The White House calls it the largest deregulation in US history, but environmentalists say it will prove costly for Americans.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 13. 09:48
Budakeszi polgármestere is megszólalt a katasztrófáról, a beszakadt födém alatt voltak a halottak
2026. február 13. 09:23
Tömegszerencsétlenség Budakeszin, három holttest a leégett házban – fotók, videó
×
×
×
×