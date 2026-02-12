Kiderült, mennyire súlyos a Rákos-patakot ért olajszennyezés

A Hír13 megkapta a laboratóriumi eredmények összegzését a Rákos-patak olajszennyeződéséről. Mint írják: „a vizsgált komponensek koncentrációja NEM HALADTA MEG” a szennyezettségi határértéket.

Ezt a Fővárosi Csatornázási Művek vizsgálatai mutatták ki.

Az ügyben még szintén illetékes Pest vármegyei Kormányhivatal is elküldte válaszát a hírportálnak: „az érintett vízfolyás nem érint ivóvízbázis-védelmi területet. Az ügyben egyéb hatósági intézkedésre nem került sor.”

Január 28-án, szerda reggel XIII. kerületi lakók nagy kiterjedésű olajfoltot észleltek a Rákos-patak kerületi szakaszán. Értesítették a XIII. Kerületi Közterület-Felügyeletet, amely haladéktalanul jelezte a szennyeződést az illetékes hatóságoknak. A szennyezés forrása nem a XIII. kerületben volt, hanem a patak feljebbi, zuglói szakaszán.