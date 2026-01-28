Már a Dunát is elérte a Rákos-patak olajszennyezése

Mint arról az Infostart is beszámolt, szerdán nagy kiterjedésű olajfolt jelent meg a Rákos-patak XIII. kerületi szakaszán. A Hír13 hírportál szerint a Kerületi Közterület-Felügyelet jelezte a szennyeződést a katasztrófavédelemnek.

Állítólag nem a XIII. kerület a szennyezés forrása, hanem a zuglói szakasz, ami a patak feljebbi szakaszán található. A katasztrófavédelem már a helyszínen van – írja az Index.

Zugló polgármestere, Rózsa András a következőt írta ki Facebook-oldalára:

„Ma reggel fáradt motorolaj szivárgását észlelték a Rákos-patakban, a Mogyoródi út környékén. A rendelkezésre álló információk szerint a szennyeződés a csatornarendszerből jut a patakba. A Fővárosi Csatornázási Művek vizsgálata után derülhet ki a pontos forrás, mivel ők rendelkeznek azokkal a műszerekkel, amelyekkel a csatornahálózaton belül visszakövethető az olaj eredete.”

A polgármester szerint a rendőrség, a Zuglói Önkormányzati Rendészet, valamint a Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkatársai átvizsgálták a környéket, de nem találtak szivárgásra utaló nyomot.

Rózsa András elárulta, a Dunai Vízirendészet tájékoztatása szerint az olajfoltokat már a Dunában is észlelték.

Bátori Marianna, a Fővárosi Csatornázási Művek PR-iroda vezetője a lap megkeresésére közölte, hogy a bejelentést követően a társaság „azonnal megkezdte a szennyezés felderítését és lokalizálását”. A patakban pedig úgynevezett „olajfelitató hurkákat” helyeztek el, hogy megakadályozzák a szennyezés terjedését, közben a szennyezés forrásának a felkutatása is folyamatban van. A kárelhárítás folyamatban van, a pontos környezeti hatások megállapítása azonban túlmutat társaságunk tevékenységi körén – közölte az irodavezető.