2026. január 29. csütörtök Adél
Olajszenyezés a Rákos-patakban
Nyitókép: Facebook/Zugló/STG

Néhány dolog már most kiderült a fővárosi olajszennyezésről – képek

Infostart

Friss információk érkeztek a Rákos-patakot érintő olajszennyezés ügyében.

Mint arról az Infostart is beszámolt, fáradt motorolaj szivárgását észlelték szerdán reggel Zuglóban a helyiek. A katasztrófavédelem, a rendőrség, a polgárőrség és a Zuglói Önkormányzati Rendészet (ZÖR) a Mogyoródi út–Rákos-patak találkozásánához vonult ki, a helyszínre érkeztek a Fővárosi Csatornázási Művek szakemberei egy olyan műszerrel, amellyel kideríthették a szennyezés forrását. Rózsa András polgármester korábban arról tájékoztatott, hogy a helyszínre érkezők végignézték a Késmárk utcában az összes telephelyet, a benzinkutat, a műhelyeket, de megállapították, hogy nem onnan ered a szennyeződés. A Dunai Vízirendészet később jelezte, hogy már a Dunában is észlelték az olajfoltokat.

Rózsa András csütörtökön friss információkat tett közzé. Mint a Facebookon írta, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. azonnal megkezdte a szennyezés felderítését és lokalizálását,

a patakban olajfelitató hurkákat helyeztek el a további terjedés megakadályozására.

A vízből mintát vettek, jelenleg azt is vizsgálják, pontosan milyen anyag került a patakba; a laboreredmények várhatóan 8 napon belül készülnek el.

A szennyezés forrásának azonosítása még folyamatban van. A polgármester közlése szerint az eddigi adatok azt mutatják, hogy

az anyag közterületen keresztül jutott a patakba, nem ingatlan területéről származik.

„A megtett intézkedések csökkentik a továbbterjedés esélyét, ugyanakkor nem zárható ki, hogy a szennyezés egy része elérte a Dunát” – írta Rózsa András.

