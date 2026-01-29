„Ökológiailag rossz precedens” – Itt tart most a Rákos-patak olajszennyezési ügye

Sajnos már nem az első olajszennyezés tapasztalható a Rákos-patakban az elmúlt években, tavaly is volt egy, erről beszélt az InfoRádióban a mostani ügy kapcsán Rózsa András zuglói polgármester.

Ismert, a Rákos-patak lényegében csatornarendszerként működik, de vannak valódi patakok, erek is, amelyek csatlakoznak belé; egy nagyon nagy kiterjedésű rendszer, ami a XVI. kerület felől a XIV. kerületen át a XIII. kerületig elérve végül a Dunába folyik be.

A polgármester elmondása szerint XIII. és a XIV. kerületi részen is észleltek ismeretlen eredetű olajfoltot a folyam felszínén, a katasztrófavédelem kivonult, és végül a XIV. kerületi szakaszon észlelték a szennyezés eredetét, ott egy oldalcsatornából folyt bele a főfolyamba, és elérte a Dunát is, bár ezt az információt a Csatornázási Művek még nem erősítette meg hivatalosan, ellentétben a katasztrófavédelemmel, amely 6 négyzetméteres felületű folt megjelenését detektálta a Dunán.

Az észlelések után a szakemberek, a rendőrség és a polgármester is gyorsan a helyszínen volt, azonosították a fáradtmotorolaj-szennyezést.

Azt tudni, hogy a patak mentén

lehetnek autószervizek, javítóműhelyek, de ezek mint szennyezőforrások eddig nem merültek fel,

így jöhet a mélységi feltárás, ebben a Csatornázási Művek lehet a főszereplő, a polgármester tudomása szerint jelenleg is dolgoznak azon, hogy megállapítsák, honnan érkezett a szennyeződés.

Átmeneti megoldásként egy ideiglenes eszköz kihelyezésével igyekeztek megakadályozni, hogy a folyamba még több olaj kerüljön, ezzel párhuzamosan zajlik a feltárás.

Az ivóvizet nem érinti az eset, maga a patak sincs kapcsolatban az ivóvízhálózattal,

ráadásul a patak egy épített csatorna, az aljzata ki van betonozva, a talajba onnan nem szivárog semmi. Ökológiailag viszont rossz precedens.

„A Rákos-pataknak ugyanis van élővilága, és számunkra ez nagyon fontos, hogy az élővilág megmaradjon, és a helyiek is nagyon szeretik, úgyhogy ilyenkor igyekszünk minél gyorsabban reagálni. A korábbi esetnél tapasztaltunk olyat, hogy valaki bedobott sajnos egy üres olajoshordót a csatornába, akkor abból az olaj lassan kiszivárgott. Nagyon remélem, hogy ilyen felelőtlen dolgok nem fognak előfordulni a jövőben. Ha megvan a szennyeződés eredete, akkor fogunk egyeztetni a Csatornázási Művekkel, hogy mit tehetnénk, hogy jobban óvjuk a patakot” – mondta még Rózsa András.