ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.85
usd:
332.42
bux:
120938.73
2026. január 15. csütörtök Lóránd, Lóránt
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Dangerous man abusing and terrrozing in anger.
Nyitókép: Getty Images / globalmoments

Balhézik egy BKK-járaton valaki? Így jelenthető be azonnal, feltűnés nélkül

Infostart / MTI

A BudapestGO-ban már chaten is elérhető a Budapesti Utasbiztonsági Szolgálat – tudatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közleményben.

Tavaly március óta az utasok az alkalmazáson keresztül már telefonon is kérhetnek segítséget rendészeti beavatkozást igénylő esetekben, augusztustól pedig az 1443-as ingyenes hívószámot tárcsázva is elérhető a Budapesti Utasbiztonsági Szolgálat (BUSZ).

Január 15-től tovább bővül a segítségkérés lehetősége:

az utasok a BudapestGO-ban a chatfunkció használatával diszkréten jelezhetik, ha szennyezett ruházatú, ittas vagy bódult, másokat zavaró utassal találkoznak, vagy dohányzást, rendbontást, garázdaságot, egyéb rendészeti jellegű problémát tapasztalnak

– közölték.

A funkció élesítéséhez a felhasználóknak először frissíteniük kell az alkalmazást. Az új verziót megnyitva a menü információk és súgó pontjában érhető el a szolgáltatás, a használatához bejelentkezés és a helymeghatározás engedélyezése szükséges. Bejelentéskor – amennyiben az utas járművön tartózkodik – kiválasztható az érintett járat, valamint listás és térképes megjelenítés segítségével a pontos megállóhely is.

Baleseteknél és azonnali veszélyt jelentő vészhelyzetekben továbbra is a 112-es segélyhívót kell hívni – figyelmeztetett a BKK.

Kezdőlap    Belföld    Balhézik egy BKK-járaton valaki? Így jelenthető be azonnal, feltűnés nélkül

budapest

bkk

biztonság

utasbiztonság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Közel-Kelet-szakértő: egy iráni háború rendkívül kockázatos lenne most az Egyesült Államoknak

Közel-Kelet-szakértő: egy iráni háború rendkívül kockázatos lenne most az Egyesült Államoknak

Az Egyesült Államok jelen pillanatban komolyan mérlegeli a katonai csapás lehetőségét, ennek zajlanak az előkészületei. Iránban is egy komolyabb mozgósítást látunk a Forradalmi Gárda részéről, ez azonban nem jelenti azt, hogy az összecsapás biztosan be is fog következni – vélekedett Csicsmann László.
 

A dánok és grönlandiak elkerülték a „Zelenszkij-pillanatot” a Fehér Házban

Napelemes pályázat: február 2-től lehet jelentkezni, kijöttek a részletek

Napelemes pályázat: február 2-től lehet jelentkezni, kijöttek a részletek

A kormány honlapján kijöttek a pályázat részletei: minden, már napelemmel rendelkező, vagy annak telepítését vállaló család 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kaphat energiatároló rendszerek telepítésére. Egy két és fél oldalas formanyomtatványt kell kitölteni, a pályázatot február 2-től lehet benyújtani.
 

Változás a 13. és 14. havi nyugdíj folyósításánál!

Kormányinfó: Nemzeti Petíciót indít a kormány

Robert Fico ígéretet tett a magyarországi kampánnyal kapcsolatban

Felsorolta a kormány, milyen pénzeket kérhet Ukrajna támogatására az EU Magyarországtól

VIDEÓ
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Trendfigyelő - Az Inforádió gazdasági magazinja. Konjunktúra-indexek.
Uniós források: jöhet-e pénz a választásokig? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.15. csütörtök, 18:00
Káel Csaba
filmügyi kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Esik az olaj, esik az arany, megy tovább a Mol - Mi történik a tőzsdéken?

Esik az olaj, esik az arany, megy tovább a Mol - Mi történik a tőzsdéken?

A befektetők a geopolitikai események értékelése mellett a vállalati gyorsjelentésekre is már figyelnek a héten, ugyanis az amerikai nagybankok megnyitották a jelentési szezont. A befektetők eközben szoros figyelemmel kísérik, hogy milyen hírek érkeznek az amerikai-dán egyeztetésekről, hiszen Donald Trump továbbra sem mondott le Grönland megszerzéséről, viszont Iránnal kapcsolatban mintha valamelyest enyhült volna az elnök álláspontja, legalábbis a tegnap esti kijelentései erre utalnak – részben emiatt korrigál az arany, az ezüst, és az olaj ára a korábbi emelkedés után. Közben a chiprészvények a tajvani TSMC erős negyedéves jelentése után kaptak egy lökést. Részvénypiacokon összességében pozitív a hangulat, emelkednek az európai és az amerikai tőzsdék is. Itthon a Mol árfolyama ma is jelentős pluszban van, miután Szijjártó Péter arról beszélt, hogy közel a megállapodás a NIS szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásáról.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Napokon belül eldőlhet egy milliárdos olajüzlet sorsa, Szijjártó Belgrádban tárgyalt

Napokon belül eldőlhet egy milliárdos olajüzlet sorsa, Szijjártó Belgrádban tárgyalt

Szijjártó Péter a szerb energiaügyi miniszterrel, Dubravka Dedoviccsal tartott közösen sajtótájékoztatót.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
European military personnel arrive in Greenland as Trump says US needs island

European military personnel arrive in Greenland as Trump says US needs island

France says a 15-strong French military contingent has arrived and more forces will be there in the coming days.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 15. 15:14
Alaposan összerúgta a port a Medián és a DK
2026. január 15. 15:02
Itt az újabb figyelmeztetés, a TEK és a honvédség is készenlétben áll
×
×
×
×