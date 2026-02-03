Elsők között vették nyilvántartásba ezeket a pártokat

Február 3-án nyílt meg a lehetőség arra, hogy az április 12-i országgyűlési választáson indulni kívánó pártok és országos nemzetiségi önkormányzatok kérjék nyilvántartásba vételüket a Nemzeti Választási Bizottságnál. Sokan éltek a lehetőséggel, a nagy pártok mellett kisebb szervezetek is felkerültek már a valasztas.hu-n elérhető listára.

A pártok között ott van a DK, a Fidesz, a Jobbik, a KDNP, a Mi Hazánk és a Tisza Párt is. Az országos nemzetiségi önkormányzatoknál pedig a romák, a németek, a lengyelek, a ruszinok és az ukránok nyilvántartásba vételére is rábólintottak.

A szabályok szerint csak a jogerősen nyilvántartásba vett jelölőszervezetek állíthatnak jelölteket vagy országos listát, gyűjthetnek ajánlásokat, valamint folytathatnak hivatalos kampánytevékenységet.

