2026. február 3. kedd
Nyitókép: Facebook/Dr. Neulinger Ágnes MKKP

A Kutyapárt indul a választáson, erősítené a parlamenti ellenzéket

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt indul az áprilisi választáson, várhatóan 70-80 egyéni képviselőjelöltjük lesz. Neulinger Ágnes, a párt listájának második helyzettje, a szakpolitikai munkacsoport vezetője szerint indulásukkal nem a kormányváltást gátolják, hanem épp azt segítik.

Nem követi a választástól visszalépő Momentum vagy LMP példáját a Kétfarkú Kutya Párt, nem lép vissza egy ellenzéki együttműködés jegyében, hanem elindul a 2026-os országgyűlési választásokon.

„Vannak szavazóink, akik szeretnék, ha elindulnánk ezen a választáson, és ők kormányváltást szeretnének, úgy, hogy velünk együtt valósuljon ez meg. Az nem viszi előre a kormányváltás ügyét, ha mi nem indulunk, sőt, inkább támogatja, hogyha indulunk” – mondta az InfoRádióban Neulinger Ágnes.

„Alapvetően az egyéni jelöltek szükségesek ahhoz, hogy listát tudjunk állítani. Egyébként olyan 85 helyen kezdjük majd meg az aláírásgyűjtést, és a tervünk az, hogy 70-80 helyen fogunk nagyjából elindulni. Nem akadályozzuk a kormányváltást, hiszen vannak olyan emberek, akik nem szavaznának a Tiszára, miközben kormányváltást szeretnének. Ez azt jelenti, hogy olyan embereket viszünk el a szavazófülkébe, akik egyébként nem mennének el, vagy érvénytelenül szavaznának. Ez mindenképpen a kormányváltást támogatja” – fogalmazott, megjegyezve, hogy egy kis pártnál mindig a listás szavazat számít többet, míg egy nagy pártnál az egyéni mandátum.

A Kutyapárt a parlamentbe jutás esetén 5-6 képviselővel lenne jelen, ami Neulinger Ágnes szerint azt jelenti, hogy a Fidesz-KDNP-vel és a Mi Hazánkkal szemben az ellenzéki oldalon lenne plusz 5-6 olyan ember, aki a változást szeretné. Úgy látja, ezekre a szavazatokra a leendő parlamentben nagy szükség lehet majd.

„Tehát hiába vannak olyan idealista elképzelések, hogy majd mi nem indulunk, és akkor a szavazóink a Tiszára fognak szavazni.

Ez egy elméletben jól hangzó dolog, de a valóságban nem így működik. Az előző időszakok szavazatai vagy szavazásai sem erősítik meg ezt” – hangsúlyozta.

Felmerül a kérdés, hogy azt kérik-e majd a szavazóiktól, hogy listán szavazzanak a Kutyapártra, egyéniben pedig a Tiszára? Ezzel kapcsolatban elmondta: vannak olyan szavazóik, akik semmiféleképpen nem szavaznának a Tiszára, őket „nem beszélik le”, támogathatják a Kétfarkúakat listán és egyéniben is. Ám vannak olyan szavazóik, akik kettős preferenciával bírnak.

„Találkozunk mi is a pultozásnál és a kampánytevékenységünk során olyan emberekkel, akik azt mondják, hogy szeretünk benneteket, de a Tiszát is szeretnénk. Tehát

aki azt keresi, hogyan tudja a legjobban beváltani a szavazatát, az egyéniben a legesélyesebb jelöltre szavaz, listán pedig az általa támogatott kis pártra, jelen esetben a Kutyapártra.

Nincs tehát egységes válasz. Hiszünk abban, hogy a szavazóink amúgy is kritikusan gondolkodó, értelmes emberek, akik el tudják dönteni, hogy az ő körzetükben, az ő számukra mi a legjobb megoldás” – mondta Neulinger Ágnes.

Kifejtette még, hogy ügyek mentén gondolkodnak, és vannak olyan ügyek, amelyekben egyformán gondolkodnak a Tisza Párttal.

Ilyen lehet a közélet megtisztítása vagy a korrupcióellenesség, amelyekben lehet együttműködés. Koalícióban azonban nem gondolkodnak.

Már elkészült a Kétfarkú Kutya Párt programja. Erről közölte: próbálták keresni azokat a problémákat – és ezekre választ is adni –, amelyek jelenleg Magyarországon jellemzőek. Ezeket három csoportba sorolták: igazságtalanság, átláthatatlanság és fenntarthatatlanság.

„Olyan szakpolitikai javaslatokat fogalmaztunk meg, amelyek az ország működését igazságosabbá teszik mind társadalmi, mint környezeti szempontból, mind emberi jogi szempontból, amelyek növelik az átláthatóságot, tehát korrupcióellenesek, a közbeszerzések tisztaságát biztosítják, vagy általában a szakmai munkák átláthatóságát támogatják, illetve a fenntarthatóságra fókuszálnak, és itt gondolhatunk alapvetően a zöld ügyekre, a környezetvédelemre, de ennél sokkal szélesebb dologról van szó, mert rajtunk mintha lenne egy zöld szemüveg, és a gazdaság számos kérdését – az energiapolitikát, a közlekedéspolitikát és így tovább – is ilyen zöld ügyeken vagy zöld nézőponton keresztül tekintjük, mert ezek a hangsúlyos gondolatok” – szögezte le.

