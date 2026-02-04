Választás 2026: sok szavazót érintő dátum közeleg

A jogszabály előírása szerint csak a szavazást megelőző 66. naptól, vagyis az idei parlamenti választás esetében február 5-től lehet ezeket a választási kérelmeket beadni a választási irodákhoz.

A választópolgárok az átjelentkezésre, a külképviseleti szavazásra jelentkezésre, a mozgóurna-igénylésre vonatkozó kérelmeiket nyújthatják be ettől a naptól a lakóhelyük szerinti választási irodákhoz.

Folyamatosan benyújthatók a nemzetiségi névjegyzékbe vételre vagy abból való törlésre, az akadálymentes szavazókör igénylésére, a Braille-írásos szavazósablon igénylésére, a személyes adatok kampánycélú kiadásának megtiltására vonatkozó kérelmek.

A kérelmeket személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján bármely helyi választási irodánál lehet be nyújtani, vagy online a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán, a www.valasztas.hu oldalon.