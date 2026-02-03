ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 3. kedd Balázs
Thunderstorm over Budapest Parliament
Nyitókép: Photographer and videographer fr/Getty Images

Elfogyott a türelem: bíróság elé viszik Budapest ügyét

Infostart / MTI

Másfél év alatt sem sikerült a „Karácsony–Tisza koalíciónak” főpolgármester-helyettest választania, ezért nem várhatunk tovább, ismét bírósághoz fordulunk és a budapestiek érdekében helyreállítjuk a főváros törvényes működését – közölte a főispán kedden a Facebook-oldalán.

Sára Botond a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta: kénytelenek újabb jogi lépést tenni, hogy helyreállítsák Budapest törvényes működését.

Mintegy másfél éve nincs Budapestnek főpolgármester-helyettese, így törvénytelenül működik; a kormányhivatal, majd később a törvényszék és az ítélőtábla is kötelezte a főpolgármestert és a közgyűlést, hogy biztosítsa a törvényes működést, de ez a mai napig nem történt meg – fűzte hozzá.

Sára Botond kiemelte, a város törvényes működését azért kell helyreállítani, mert a jogszabályokban foglalt rendelkezések garantálják azt, hogy a város biztonságosan tud működni, a közszolgáltatásokat el lehet végezni.

A konkrét esetben a törvénytelen állapot azt jelenti, hogy nincs főpolgármester-helyettes, így amennyiben a főpolgármester tartósan akadályoztatva van, nincs még egy olyan felhatalmazott ember, aki a várost irányítani tudná, a napi szükséges döntéseket meghozná – fűzte hozzá.

Úgy folytatta, a törvényes működés helyreállítása érdekében kénytelenek megtenni az utolsó jogi lépést is. Egy úgynevezett teljesítés kikényszerítése iránti eljárást fognak kezdeményezni a törvényszék előtt; ennek az eljárásnak a keretében még egyszer utoljára felhívják a főpolgármestert és a közgyűlést, tegyen eleget törvényi kötelezettségének és a közgyűlés tagjai közül válassza meg a főpolgármester-helyettest.

„Bízunk benne, hogy ez meg fog történni, hiszen a város biztonságos működése érdekében ez a budapestiek jogos elvárása” – fogalmazott a főispán.

budapest

költségvetés

karácsony gergely

sára botond

főpolgármester-helyettes

